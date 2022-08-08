交流站：应推广眼部按摩

新加坡是全世界近视率最高的国家之一。《海峡时报》去年2021年2月曾报道，本地每10名学童中就有八名在12岁时患上近视。据估计，到2050年，多达80%至90%的成年人（18岁及以上）将患有近视。

此外，在这些近视成人当中，预计15%至25%的人患有严重近视（600度及以上）。

现在佩戴眼镜的警员和国民服役全职人员随处可见，每况愈下的趋势令人十分担忧。

近视会导致各种眼疾，包括视网膜剥落、青光眼、黄斑病变，甚至失明等。与其让视力自然退化，我们必须积极地采取一切有效措施缓解近视问题。

所谓防范胜于治疗，我建议学校让学童在日常生活中进行按摩和瑜伽，来缓解眼睛疲劳和不适。

理想的情况是每天在课前课后进行眼部按摩，并且将瑜伽纳入体育课。同时也要大力鼓励成年人与小孩定期进行眼睛保健操，并遵守20-20-20规则，即近距离阅读20分钟，然后盯着20英尺外的物体大约20秒。

成年人和儿童每天都花费大量时间阅读和注视电脑屏幕、手机、电视机和玩电脑游戏等等，而没让眼睛好好休息。随着时间的推移，电子产品散发出来的蓝光会对我们的视力造成极严重的伤害。患有严重近视或其他眼疾的成年人，或会遗传给下一代。后果之严重，不容忽视。现在是大家认真看待近视问题的时候了。