交流站：新电信Dash客服差劲

冯景盛

6月23日下午，我到万国广场（Buangkok Square）二楼的口福咖啡店吃午餐。买咖啡时，我用新电信的电子付款应用Dash付账。扫描了商家的二维码，输入要付的金额，手机马上显示付款成功。我把应用发送给我的付款记录给柜台的收银员看，可是他们却说，他们那端还没收到钱，不能把咖啡给我。我等了一会儿，钱还是没过账。收银员建议不如我先以现款支付，之后才和Dash交涉。我只好照办，没想到买一杯咖啡，却得付双倍的钱。

之后，我反复检查应用的交易和付款记录，它清楚显示已从我的账户扣除了买咖啡的钱。

当时我根据应用提供的客服号码，拨电给Dash，想厘清问题，讨回被扣除的钱。电话里的公式化声音告诉我，来电太多，客服人员无法接听，要我等，提议我通过WhatsApp和另一组客服人员联系。我照做了，结果另一端也不知是人还是机器，答非所问。

它频频发给我同样内容的短信，要我提供手机号码，个人身份证最后四个号码，还问我在过去24小时内曾有过的交易。我一一回复，却久久得不到答复。我发短信询问，另一个署名的人给我发来同样的问题，我回复了，又是没有下文。这样来来回回重复了四次。最终，我的回复进入另一阶段，他们告诉我，他们会去查，并在一个月内通知我结果。

折腾了半天，一杯咖啡的钱，因为应用的失误，还要客户等上整个月，还不知能不能解决。这算什么客服？作为一个消费者，我真是投诉无门。