陈文坪

7月30日出席国庆庆典第二场预演，看台上的观众，都自动自发穿上红色上衣。一眼望去，红海一片，万众一心，全场欢腾，气氛欢乐。观众席上，此起彼伏的欢呼声回荡在滨海湾，大家为新加坡57周年国庆生日献上衷心祝福。

这是冠病疫情暴发两年后，国庆庆典再次在滨海湾浮动舞台举行，也是今年4月1日我国全面对外开放后的最大型、人数最多的一次户外活动。出席者有约2万5000人，而这一场面是我国“与冠病共存”，走出疫情，迈向新常态生活的最佳写照。

国庆庆典几乎每年都有高空跳伞。红狮跳伞队员个个技艺精湛。在大操场或空旷地方跳伞或许容易些，但在指定场地，狭小空间，而且周遭都是高楼大厦，还有舞台后方就是海面，加上难以捉摸的风速，都让高空跳伞难度大大增加，更何况是降落在观众席前的小道上。

不过，武装部队高空跳伞员还是克服重重困难，展现高超娴熟技术。跳伞员在高空纵跃，盘旋而下，吸引全场观众目光，准确降落观众席前。每个跳伞员降落后，观众都发出热烈的掌声。

庆典节目中，空军部队飞行员翱翔天际，并驾齐驱，体现捍卫我国领空的决心。F16战斗机瞬间在观众席上空呼啸而过。战斗机飞行表演队的首名女队长也向观众问好，为国庆献上祝福。

国庆是国家生日，国家属于人民，政府只是管理者。因此，人民是国庆的主角，除了保卫国家的军警外，其他所有表演都由不同机构、民间团体呈献。主办方不以完美为号召，强调人民是国家一分子，国家的成就与发展，有每个国人的付出；强调社会和谐、族群和睦，不分彼此，建设家园，是生活在这片土地上的每个人的向往。

庆典体现了多元种族、多元文化、多元语言（英语、华语、马来语、印度语、福建话、广东话等）的精神，说明我国文化百花齐放。

滨海湾金沙酒店成了舞台的背景。从观众席望向金沙酒店大楼，几乎所有窗口都亮着灯，估计酒店住客率已有80%或以上，这是我国在后冠病疫情时代迈向全面开放，酒店迎来客人入住的美好结果。

回顾过去两年多，面对冠病肆虐，在抗疫中虽然出现许多不确定因素，但我国丝毫没有气馁，人民展现坚强意志力来渡过难关。

在后冠病时代，无论前面是险滩还是巨浪，国人须力争上游憧憬未来。我们必须百折不挠、无畏无惧、团结一致，打造更美好、温馨、绿色的家园。

祝新加坡建国57周年，生日快乐！