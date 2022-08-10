交流站：善终始于善生

来函

生老病死是每个人的必经之路，终点虽然相似，但过程却可以截然不同。现今社会仍对讨论死亡和临终课题有些忌讳，但换个角度来看，死亡也可以是在漫漫人生道路的最后画上美丽的句点，即为善终。但要善终，我们首先要了解自己重视什么，在有生之年规划以及表达自己的意愿，因为每个人的期望、意愿和价值观都不一样。

有些人希望能多和家人朋友欢聚，在温暖熟悉的家中度过最后的时光。也有些人想要弥补过错，调和心中的遗憾。当生命逐渐走到尾声时，多数人的意愿其实并不复杂。但如果没有事前和亲朋好友分享自己的思想和意愿，那他们病危时，就没有人能为他们表态了。病患的家人只能以他们认为最恰当的方式为病患做决定。

随着新加坡人口老龄化，临终课题也渐渐得到社会和政府的更多关注。卫生部长王乙康在6月初的工作计划研讨会上提到慈怀护理将是卫生部接下来的工作重点之一。卫生部的策略之一便是提高国人对慈怀护理的意识并提前做好规划。

许多人对慈怀护理的印像，仍刻板地停留在病患痛苦无助地躺在冰冷的病房里等死，但事实上，本地的慈怀护理体系早已更为完善。如今，患有限制生命疾病的病患不仅可选择在舒适、安宁的慈怀医院度过最后的日子，也可选择在家里接受居家慈怀护理服务。行动方便、病情稳定的病患甚至可参加日间的慈怀护理中心，一天的活动结束后再返回自己的家中。

慈怀护理的服务范围也远远超越了医疗护理的基本范畴，医疗社工、辅导员、艺术治疗师、物理治疗师等专业人员会为有需要的病患，甚至他们的看护者和家属提供服务和支援。如HCA慈怀护理，更提供看护者支援、丧亲关怀和居家的儿童慈怀护理服务。

只是，万事具备，只欠东风。公众对慈怀护理的认识仍然较低，对讨论死亡和临终课题还是有所抵触。倘若我们能把生老病死的话题融入日常生活，自然地和家人朋友分享自己的人生期望、护理意愿等等，这不但赋权了自己，也赋权了亲人。这样的周详筹备是爱和关怀的表现，好让亲属有心理准备，减低他们的焦虑和压力。愿与大家共勉之。

HCA慈怀护理总裁

李慧敏