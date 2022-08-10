交流站：望更多人从事护理业

社会老龄化，自然带来很多与老人有关的问题，而这些问题都相当棘手。

很多年长者不仅生理健康出问题，心理健康也亮红灯，需要家人的照顾和陪伴。照顾老人是一件非常不容易的事，尤其是照顾行动不便的年长者，更加困难，看护者很容易感到精疲力竭，因此若要照顾别人，就先要照顾好自己，在身心方面要保持健康和坚强。有些老人家患有慢性疾病，如三高（高血压、高血糖、高胆固醇），看护者须定时为老人家测量血压和血糖指数，如果你害怕看到血和针，无法克服心理障碍，就难以做到。至于那些患上奇难杂症或其他严重疾病的年长者，照顾起来就更加困难。

看护者最好是去上护理课程，学习如何更好地照顾有病的老人家，才不会在遇到紧急情况时手忙脚乱，束手无策。

由于老龄人口急速增加，本地需要更多的疗养院和乐龄看护中心，也使护理人员、物理治疗师和护士的领域出现人手短缺的现象。护理工作虽不容易做，很多人也兴趣缺缺，但护理领域的发展前景其实是宽广的。

我的母亲因为跌倒入院接受治疗，在她住院期间，我看到有不少男护士，这是一种好现象。现在已有很多男性愿意从事护理业，真是可喜可贺。

家人照顾自己的父母亲，与照顾陌生老人，情况是不一样的，经过专业培训的护理人员在照顾老人家时，比较懂得他们的需求，知道如何安抚他们的情绪。所以，护理课程是应对老龄化社会不可或缺的方案之一，希望有更多人去接受这方面的培训和从事护理业，那么老人家就不愁得不到良好的照顾，也能活得有尊严和开心。