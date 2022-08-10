交流站：护士是令人肃然起敬的职业

护士有“白衣天使”的雅号，而创立护理学科的英国女护士弗罗伦丝·南丁格尔（Florence Nightingale）更是家喻户晓。

想要成为称职的护士，我认为必须具备以下几个主要的条件：

首先，必须要有爱心，不能歧视病人，对病人要视如自己的家人和长辈一样对待，尽心尽力地照顾他们，使他们尽早康复出院。其次是要不怕脏和不怕臭，病人排尿拉屎和呕吐时，都要帮他们清理干净，不能有一句怨言或置之不理。

此外，护士也不能怕血，病人或伤者流血，护士要懂得如何止血和包扎，还必须懂得如何配药和了解药物的疗效，以及如何为病人正确地注射药物等基本知识。病人遇到紧急状况时，要知道如何应对。

众所皆知，护士的工作并不简单，它不是一份朝九晚五的工作，而是采用轮班制，因此当护士要有心理准备，懂得如何分配自己的时间。如有特殊情况发生，医院临时需要大批人手时，可能须要取消休假，回去上班。

从2020年年初开始，冠病肆虐，造成多人被确诊，有些病患死亡，引起民众恐慌，深怕被感染而丢命。在这段艰辛的时刻，站在最前线为救治病患与病魔战斗，不怕被感染的医务人员，尤其是护士更是伟大。他们全神投入照顾冠病病患，牺牲与家人相处的宝贵时间，日以继夜地付出，没有一句怨言。

可悲的是当他们乘搭公共交通时，却遭到一些自私的人排斥和胡说八道，称他们会散播病毒。一些私召车也拒载，一些邻居以歧视眼光看待他们，说在医院工作，身上一定带着病毒，还故意在他们家的出入口处，喷洒消毒液，这些自私之举，应该同声谴责。

我国人口急速老龄化，须要培训大批护士应急。从事护理业的本地人不多，卫生部不得不从中国、菲律宾、马来西亚、缅甸等邻近国家，引进一些护士以填补空缺。各行各业都有离职或跳槽的现象发生，护士这一行业也不例外。因此，卫生部要引进外来护士也不容易，希望国人能踊跃加入护理业，为国家尽一己之力。