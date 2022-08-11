让我们一起关怀看护者

符婉月

8频道热播中的连续剧《你的世界我们懂》讲述了特需人士、失智症病患和家人的相处，以及他们所面对的挑战，再次引起了社会对有额外身心需要的家庭的关注。

剧中主角智障儿的家庭成员之间关系密切，全家人分工合作支持家中唯一的特需儿，尚且那么困难，情况有欠理想的家庭就更艰辛了。现实生活中，不少家中有特需孩子的夫妻，面对婚姻破裂的悲剧，其中一方必须独自抚养特需孩子，而这一方往往是母亲。

妹妹在教会当义工，专门负责关怀特需孩子的看护者，他们大多是含辛茹苦把孩子独自带大的年迈母亲。面对身心疲惫的看护者，妹妹总是耐心地聆听她们重复多遍的担忧和怨言。这些家长最担心的就是自己去世后特需孩子没人照顾，因此有些会萌生带着孩子一起结束生命的念头。

除了特需孩子，更多家庭的看护者须要照护的是生病或老弱的家人。根据2020年新加坡人口普查的统计，新加坡大约3%的居民无法或难以进行至少一项基本日常活动。这个比率将因社会老龄化而不断增加。2020年的数据也显示，65岁及以上居民占总人口的约15%。到了2030年，这个比率预计将达到25%。

人口老化的现实，就是寿命延长，病痛也随之而来。看护者不只须要经常请假带亲人看医生，也害怕亲人跌倒，得注意他们的安全和营养，以及社交情绪方面的健康。身心煎熬往往是看护者面对的最大考验。牵挂和辛苦了一天，回到家见面说不上几句话就吵架，因为生病的人难受了一整天，要找发泄的管道，而看护者的委屈却又无处可宣泄。结果本来是至亲的家人，却成了伤害彼此最深的人。

这十几年间，母亲数度入院，在照顾母亲的复原和起居饮食的当儿，还得专心工作。打翻了五味瓶，担忧、心疼、无助、怨气、愧疚、悲伤，这个中的滋味，只有同道中人才能体会。所以，阅读台湾作家张曼娟描述她照顾双亲经历挣扎的《我辈中人》时，感触良多。如果在这些难处之上，看护者还得面对生活费和医药费的压力，那是一般人无法想象的困境。

2023年总统挑战的主题定为“关怀看护者”，专注支援支持看护者的社会服务机构，让看护者能得到更多的关怀和支持。这个决定是适时和令人欣慰的，正如总统哈莉玛所言，看护者本身的健康如果亮起红灯，就无法照顾亲人和自己的需求，因此应该关注这个群体的需要。

此外，因冠病疫情而延伸出来的居家办公模式，其实顺应了老龄化社会的发展轨迹。以往家中如果有额外身心需要的亲人，家人可能得“牺牲掉”有稳定收入的事业，成为自由业者或自雇人士，以方便照顾亲人。如今可以居家办公，许多不是在前线工作的人士，可以比较灵活地安排工作和亲人的医疗或护理的时间，减少收入不稳定所带来的精神压力。

有了国家和企业制定的政策、媒体的宣传、社区服务和宗教团体的支持，加上社会大众的谅解、亲戚朋友的协助，看护者的身心健康就比较有保障，照顾亲人的旅途才能走得比较通畅。

在这个家家户户都有看护者的时代，也许这几年是我们对旁人付出关怀和支持，若干年后，可能就轮到我们得谦卑地接受帮助了。如果我们都能对身边的人多一点体谅和温暖，“包容社会”才不会沦为好听的词汇而已。