许绮纹

读了交流版8月5日刊登的《多管齐下使数码化更具包容性》和《站长的话》，心里也有一些话要说。

数码化是不容改变的事实，对许多70岁以下者可能没有问题。可是，不少建国一代已超过80岁，由于各种因素就是跟不上数码化。他们大多非常独立，不想麻烦子孙帮他们处理医院、电信、公用事业和银行等事务，而是习惯乘搭交通工具到相关部门，告诉柜台的工作人员所要办的手续，就能把事情解决。然而，现在到一些机构却连询问柜台都找不到，要办事就听到“有没有电子政府密码（SingPass）？没有的话，去申请然后用它来开网上户头”，要不然就是“我们因为数码化的缘故，己经不再像以前那样做了，你要去我们的网站申请网上户头，就随时可以查看你的账单。非常方便。”

这些机构可能没想过一些建国一代根本没有电脑，即使他们可以用手机，当中也有不少人不知道如何用手机上网。就算几个重要机构的服务人员帮他们申请了个别机构的网上服务，不少人却很快就把密码和上网程序给忘了，造成须上网处理的事情无法解决。

我建议各大机构设立一个专为赶不上数码化，但对我国作出巨大贡献的建国一代服务的柜台，用他们熟悉的方式来处理问题，不要让他们日晒雨淋，东奔西跑了几天还不知问题该如何解决。建国一代很多有健康问题，看着他们到处排队、到处碰壁，实在叫人心酸。

交流站站长一针见血地指出，利润最大化不能是我们社会的唯一价值。我们是在享受着建国一代辛劳的成果，才有机会推出数码化科技，科技不断地进步，人不断地老，希望各大机构能重视这个问题，不要让我们变成一个冷漠的社会。