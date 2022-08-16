交流站：户外活动有助青少年身心发展

来函

儿童和青少年是受冠病疫情影响最大的群体之一，而户外教育在恢复和重建他们的信心和心灵健康方面，发挥着独特作用。这对弱势群体尤其重要，因为户外教育能提供他们独特的学习体验。

对学生和家长来说，户外教育是一种独特的、改变人生的经历。户外冒险是年轻人基因的一部分，也是新加坡教育政策中不可或缺的组成部分。

无论是和同学出国旅游，还是攀岩、划船等活动，都对孩子的成长起到关键作用。

户外与探险教育协会很高兴教育部正在逐步恢复户外探险活动，让年轻人远离舒适区和“虚拟”世界，培养韧力和群体协作能力。户外教育活动往往是年轻人在成长岁月中最难忘的经历之一，他们可能就此爱上户外探险。

在疫情暴发前，学校通过一系列高质量的户外活动，为学生提供课室以外的学习乐趣，与课堂教学相辅相成。这些活动使教育课程变得更加丰富。

大约40万名19岁以下的青少年参与户外教育活动，这有利于他们建立自信、学习团结精神和如何融入社会。此外，调查也显示，户外教育能帮助减少压力、改善情绪、提高注意力、提高孩子在学校的参与度，对儿童和年轻人的身心发展非常重要。

随着我国开始从疫情中复苏，参加户外活动的好处愈加凸显，如信心增强、同学情谊和师生之间的信任与理解得以加强等。

我们须帮助青少年重新获得这些宝贵的学习经验，并受益于户外教育所能发挥的独特作用。因此，来自合作伙伴和家长的支持非常重要。

家长须了解到，学校和我们的合作伙伴所提供的沉浸式、有趣和与课程相关的户外活动，对孩子十分有益，尤其是在疫情后的世界里，这些技能将能够派上用场。

有了家长的大力支持，再加上政府所提供的指导与资源，以及业界合作伙伴所提供的高质量和安全的服务，户外教育将能够在后疫情世界的复苏中扮演举足轻重的角色。

户外与探险教育协会秘书长

林子轩