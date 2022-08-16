交流站：新加坡海南人的心声

白士泮

日前高等法院上诉庭的三司建议，对立多年的海南会馆和琼州天后宫两派阵营的15名公司董事“让位”，让琼州天后宫选出全新的管理层，为天后宫庙宇掀开新篇章。

这场争议持续了10年左右，花费了双方不少时间与精力。争议的来由与来龙去脉错综复杂，可能也不是外部人容易理解的。但做为一位关心海南族群发展的海南人，我希望两派阵营的领导人向前看，为大局着想。

在中国国务院及中共中央在2020年6月1日正式印发《海南自由贸易港建设总体方案》文件里，中国政府规划给海南的战略定位是发展自由贸易港，成为国家面向大平洋和印度洋对外开放的门户。海南可以和新加坡这个做为国际知名自贸港与发展亚洲商务的门户，建立密切的合作关系，互联互通，打造海南成为中国的国际贸易与金融的卓越中心。

因此，新加坡的海南会馆正面临千载难逢的大好机遇——帮助我国海南籍贯同乡，在北京大力的政策支持下，发挥我们海南人团结互助的优良传统，好好发展海南自贸港。

我相信新加坡所有的海南人都希望海南会馆和琼州天后宫的贤明负责人能摒弃前嫌，以大我精神抛开过去的是非与恩怨，珍惜并好好利用祖先传承给我们的资源，携手合作团结起来，着眼未来，为海南族群和国家创造更美好的将来。

正如上诉庭法官庄泓翔语重心长地指出，若海南会馆和琼州天后宫两派阵营能够同意都不参加选举，以透明公正的方式选出让琼州天后宫全新的董事会成员，海南后人将记得他们为化解海南人社群纠纷所做出的贡献。我想这种牺牲小我完成大我的精神，也将为我们海南人的下一代树立好榜样。