交流站：孩童品格教育纵横谈

在YouTube看到10年前（2012年6月）上载的视频，标题是“品格教育讲座——家道”，讲座地点是南洋小学，讲述者是蔡礼旭。蔡老师致力弘扬中华传统文化和为人处事的正确价值观。视频分两集，全长1小时45分。虽然是10年前的讲座，时光飞逝，但历久弥新，价值不衰。

许多人都不否认，幼儿的启蒙教育靠家长，而学校教育也举足轻重。俗话说“近朱者赤，近墨者黑”，孩童若不在早期获得良好的培育、文化熏陶，以及正确的价值观，可能误入歧途。家庭教育和学校教育（尤其是幼儿园、小学、中学），彼此相辅相成，不容偏废。

清朝康熙年间，教育家李毓秀（1647-1729）撰写《弟子规》，原名《训蒙文》。开头写道：“弟子规，圣人训。首孝悌，次谨信。泛爱众，而亲仁。有余力，则学文。父母呼，应勿缓，父母命，行勿懒。身有伤，贻亲忧，德有伤，贻亲羞。”

比较“高深”的蒙学经典有《龙文鞭影》，原名《蒙养故事》，作者是明朝萧良有（1549-？）。龙文是一种千里马，它看到皮鞭的影子就会奔跑驰骋，书名的寓意是孩童阅读和领悟书中内容，就应提升自己的文化修养，堂堂正正做人，规规矩矩做事，进而贡献社会。卷首写道：“粗成四字，诲尔童蒙，经书暇日，子史须通。”文中的“子史”，指的是“经史子集”其中两部。

南北朝时期（约公元6世纪末），文学家颜之推（公元532-597年）著《颜氏家训》，这本传世代表作共7卷20篇。颜氏结合自己的人生经历和处世哲学，以此书告诫子孙。这是中国历史上第一部内容丰富、体系宏大的家训，也是一本学术著作。书中强调教育体系应以儒学为核心，阐述立身治家的方法，尤其重视孩子的早期教育。还有其他启蒙读物，不一一赘述。

《颜氏家训》的经典名句不少，包括：慎终追远，慈威并济方得良子，妇人之仁终败儿，气节尊严不可失，教化须自上而下，宽严贵在洽到好处，待客之礼贵在真诚，莫等闲白了少年头，知其然更要知其所以然，可谓不胜枚举。

时至今日，儒学不该被视为“洪水猛兽”。想当年，建国总理李光耀的办公厅，曾摆放一尊台湾雕刻家朱铭制作的孔子雕塑。根据所知，在日本，《论语》是不少人喜爱阅读的书籍，它是“四书”之一。其他三本是《孟子》、《大学》和《中庸》。

《论语》的名句也颇多，包括：有朋自远方来，不亦乐乎？君子敏于事而慎于言；礼之用，和为贵；吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩；学而不思则罔，思而不学则殆；见贤思齐焉，见不贤而内自省也；德不孤，必有邻；仕而优则学，学而优则仕；文质彬彬，然后君子；学而不厌，诲人不倦；三人行，必有我师焉，择其善者而从之，其不善者而改之。

南洋小学成立于1917年，曾经是南洋女子学校附属小学，于1978年“自立门户”，它接受政府资助，校训是“勤慎端朴”。从“品格教育讲座——家道”的视频可以看出，它很注重学生的德育和灌输孩童正确的价值观。时过10年，若能把讲座的视频在校内适当场合播放，以对新进的学童继续发挥启迪作用，那就更好了。不论是家庭教育或学校教育，都应重视潜移默化、耳濡目染的良好效果。

当今世界，乱象横生，令人忐忑不安。科技虽然日新月异，但人心越来越败坏，严重破坏社会安宁，令不少安份守己者惨遭池鱼之殃。最近，美国《纽约时报》中文网刊登一文，标题是“这个世界变得越来越坏了吗？”有识之士扪心自问，会断然否定吗？十年树木，百年树人，挽狂澜于既倒，确是世人刻不容缓的重大责任，否则后果不堪设想。