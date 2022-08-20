三送餐平台成立数码平台行业协会

是时候成立送餐员协会，保障送餐员的利益、健康和安全。冠病疫情加速了送餐服务的发展，送餐员队伍逐渐壮大，很多事关送餐员的利益、健康和安全的问题开始浮上台面。有了这个协会，大家就能群策群力，找出各方都能接受的策略，完美地提高服务的素质。【Chu Pee Lee】

送餐员工作不简单，日晒雨淋，又穿插在繁忙和危险的路上。除工作辛苦外，收入不稳定。是时候成立协会，有关部门也须给予大力协助，照顾他们的福利，让他们安居乐业。【Tuck Chong Wong】

杨荣文：应培养华文精英

现在年轻一代不重视华文，吃的是薯条汉堡，看的是英文节目，听的是英文歌。要从家里开始，今时不同往日了。我了解这点，但年轻一代看不到这点，很难做起来。【WeeSim Ng】

欣喜有个对政府有影响力的人提出问题来了！虽然嫌有点迟，但总比沉默的好。不过，没必要用“特选”大学来包裝，何不直接署名中文大学！而且特选中学的数目要增加，达到全国中学总数的一半，并且强化小学的华文教育。不能一步到位，可以按部就班地来做。【Wang DongFa】

交流站：请不要处理掉社区猫

被结扎的猫儿，请让它们好好地活到老，别人道毁灭。猫儿真的是没侵略性的动物。【Cal V Sky】

就是因为很多不负责任的宠物主人，所以才有很多流浪狗和流浪猫。【Thomas Olongwang】

可以不爱，但不可以伤害！万物皆有灵性，请善待生命！【Vicky Yang Ming】

我不介意人家在楼下喂猫。主要是喂猫的人要负责把猫吃剩的食物清理掉。【Chai Hong Soh】

交流站：应妥善弃置垃圾避免隐患

很多外来的居民，他们都把垃圾弃置在屋外走廊，希望政府部门可以教育他们新加坡的生活习惯。我跟他们说，他们以为我们新加坡人对他们有偏见，从此以后就当我是透明的。【Phillip Yong】

沒有公德心，只顾自己的方便，不会为左邻右舍着想。【Chris Tan】

不止如此。还有很多人坐在楼下座椅吃东西喝东西就“顺便”把吃喝完了的垃圾废物放在桌面上。明明垃圾桶就在旁边。有的甚至把喝完的空罐放在楼梯上。【Desmond Lim】