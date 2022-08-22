交流站：国庆跳伞表演有必要吗？

这么多年来，跳伞表演一直是国庆庆典必不可缺的节目，但每年我都避而不看，因为我始终不能接受军人表演跳伞。

记得30多年前服兵役时，早我一届的一名同袍在例行跳伞时不慎摔断脚骨，幸运的是断骨能以无数的钉子重新接上，留下了一条长长如巨型蜈蚣般的缝针疤痕；不幸的是走起路来一拐一拐的，久久不见复原。10多年后在一个研讨会上，偶遇撑着拐杖，正在缓慢吃力地走着的他，当时他只不过是30来岁。

在服兵役的那一段日子里，也和两位因跳伞受了重伤，复原后被调往后勤的特别行动部队的军人共事过。他们本是铁铮铮的汉子，但因为在一起跳伞事故中，不知为何两人的伞互相缠绕，双双从高处坠下，造成一个永久伤残，另一个复原后行动上虽没多大问题，但却也伤及脊椎，得忍受永久伤痛。我和他们都很谈得来，所以也成了他们倾诉心中悲痛的对象。每次忆述这起不幸事件时，永久伤残的那一位都会热泪盈眶，心情久久不能平复。

任何的军训包括严格的跳伞训练，都有可能发生意外，有时确也避无可避，但为了国家，为了尽公民的义务和责任，在无可预知和避免的情况下造成的伤亡，虽然让人痛心，但至少有其意义和价值。

今年的国庆日，读新闻报道了一名表演跳伞的军人因为硬着陆而受伤，我的心马上沉了下去，其一是最不想发生的事情发生了，其二是他的家人如何是好？这不是唯一一起为了庆祝国庆表演跳伞而发生的意外，印象最深刻的是30多年前就在我服兵役的前一两年，一名突击队上士在国庆彩排表演跳伞时不幸坠亡。

死有重于泰山，有轻于鸿毛。为了训练和保家卫国所造成的伤亡有意义和价值，但为了表演而可能牺牲保家卫国的军人是否明智？

根据报道，就这次的意外，新加坡武装部队正在展开全面的检讨。初步的结论是跳伞表演须釆取一些措施以降低风险。武装部队是不是也该检讨让军人表演跳伞来庆贺国庆的必要性呢？

所谓养兵千日用在一朝，关键就在于那“一朝”是否值得让我们的军人去冒险。