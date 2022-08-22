交流站：歌唱班复课的注意事项

回应

吴应河

感谢翁益华学生给我的鼓励信（8月9日《联合早报·交流站》的《潮曲班开始上课了》）。2019年年底一场突如其来的冠状病毒疫情席卷全球，其影响之巨，上至国家经济，下至民生活动，无不受到牵连。民众俱乐部和居民委员会的许多课程也受到影响而暂停，深受乐龄人士喜爱的歌唱班活动停课至今也两年多了。

欣闻人民协会逐步放宽限制，人协属下各种活动也逐步恢复中，让乐龄人士在安全的环境中保持身心活跃。

居委会在5月10日通知我潮曲歌唱班可以复课了，学生们也乐得回来继续上课。

由于目前的疫情反复无常，据悉，还有许多地方的活动与课程都还暂停并持观望态度。我们恢复歌唱班上课时也须根据人协的要求采取防范措施，注意学生们的安全。所以，每班学生人数有一定的限制。根据政府的规定，室内必须戴口罩，一开始，我对戴口罩唱歌也很抗拒，从老师的角度来说，我们是要看学生的咬字发音口型这些最基本的要求，戴口罩唱歌感到很别扭，只能看到口罩背后在动。人协根据政府指导原则，允许学生在室内唱歌时不戴口罩。当然，学生也可以为了自身的安全考量，继续戴着口罩唱歌。

对许多热爱唱歌的同学来说，这已让他们感到很满足，都说已经憋了两年多没唱歌了，但最最重要的还是能够和同学们久别重逢，维系大家的感情，这才是最难得的，也是大家的心愿。但愿疫情赶快过去，恢复正常的生活。