交流站：颁奖肯定老会员的付出

近日，广东会馆在庆祝成立85周年的宴会上，首次颁发社会贡献奖给为会馆无私奉献的老会员。这种敬老尊贤的做法，是值得嘉奖的。

第二次世界大战后，在严峻的社会局势下，基于地缘、血缘的宗亲公会和宗乡会馆，如雨后春笋般纷纷成立，在安顿初次登临此岛的新客、在排忧解难、在协助寻找工作，解决生活起居各方面，扮演了非常重要的角色。此后，各宗亲会馆都不负所托，在艰难的环境下，一步步地扛起时代的使命。

一路走来，会馆的衮衮诸公在很多方面是让人敬佩的。首先，他们不遗余力地团结亲情、乡情，培养彼此之间的亲切感、归属感，举办周年纪念庆祝会、各节日的庆祝活动，甚至关心同乡中孤独无依的长辈，奉上度岁金。这些举措，表现出领导人的体恤心和爱心。

其次，好多历史悠久会馆的领导层，都能高瞻远瞩、运筹帷幄，想方设法筹款购置会所，这免除了此后长期付租金的负担。有些会馆生财有道，在资金充裕的情况下，另觅适当地点，翻新或重建会所，除了本身有宽敞的活动空间外，更把楼层单位分租出去，让会馆有固定收入，丰富了会馆的资产，给后代子孙带来莫大福利，少了经济上的烦忧。单凭这点，就值得后人大书特书，表扬他们所付出的心血和努力。

第三，颁奖给老会员，不但是让后辈感恩他们对会馆所作的贡献，更是饮水思源、敬老尊贤的表现，也对年轻一代有启发作用。现在一些人把眼前的一切视为理所当然，是别人或公会应给予自己的好处，是应该的。殊不知世界上没有什么是理所当然的，更不是长辈应做的事。现今也有很多宗乡会馆颁发奖学金、助学金、勤学奖给会员子女。这些获得福利的年轻人应该懂得感恩图报。所以，颁奖给会馆的领导人和老会员，可以矫正青年人的价值观，明白前人种树，后人乘凉是一种完成大我的伟大情操。

第四，广东会馆颁奖给年老会员，有抛砖引玉的作用，许多有光辉历史的会馆，都应群起响应，表扬年长会员，肯定他们在过去的岁月中牺牲时间、精力、心血和金钱，不畏冷言冷语、冷嘲热讽下所做的无私奉献。他们劳苦功高，应该得到赞扬和尊敬。

会馆的工作，吃力不讨好，得有高度为人群服务的精神，且不怕指责、诟骂。尤其是在筚路蓝缕的开创时期，更难得的有心怀壮志、为社稷谋福利的前辈肯负起责任，我们难道不应嘉奖、表扬他们吗？