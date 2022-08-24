交流站：应该继续戴口罩

冠病疫情暴发之后，国人都得戴口罩。这已经成为新常态，大家一走出家门，就会戴上口罩。这种生活习惯已经有两年八个多月，似乎是习以为常了。

起初必须戴口罩，大家很不习惯，很难受，不舒服，不方便。不过大多数国人很听话，这段日子以来，有人还开始做起口罩的生意。渐渐地，大家都很习惯戴口罩，不会觉得别扭或感觉不雅。

疫情发展到目前的阶段，各种防疫措施逐渐松绑，现在大家出外可以不必戴上口罩，学生上课也可以不戴口罩。能够恢复到疫情暴发前的情况，当然是好事。

但我想我自己还是会继续戴口罩，这样没有什么不好和不妥。小心驶得万年船，细菌病毒在空气中，无孔不入，无所不在，我们能够有多一层保护，是非常好的。

根据每天的数据，还是会有几千人确诊染上冠病，有些天的确诊数目还很高。疫情起起伏伏，时好时坏，无法预料，虽然是进入与冠病共存的时代，还是小心谨慎为妙，这个病可能有后遗症，还会传染，只要一家人当中有人确诊，其他成员就有可能也确诊。

家中如果有年长者，更不可小觑。年纪大的人染上冠病，危险性更高，致命性也高，因此年长者还是乖乖戴口罩。

我个人觉得戴口罩没什么麻烦和不方便，反而有保护作用，不会拒绝，尤其是在外头活动，更要戴上口罩。