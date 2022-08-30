交流站：希望减盐是下个目标

众所周知，高油高糖高盐饮食对人体健康有害无益。

卫生部长王乙康8月11日出席在新达城举行的国际腹膜透析学会年会开幕典礼上致辞时，谈到预防肾脏病的一大关键就是防止患上糖尿病。近年来政府从包装饮料的限制上减少人们的糖分摄取，取得一定的成效。接下来卫生部和保健促进局将从现泡饮料下手，进一步协助人们减少糖分的摄取。

其实，糖尿病只是引发肾脏病的其中一个原因，高盐饮食也一样对肾脏不好，食物太咸容易引发高血压。

当今的新加坡，自组小家庭加上双薪现象是目前的社会趋势，因此在外用餐是不可避免的。然而，无论是食品制造商、快餐店、咖啡店，小贩中心还是餐馆，为了迎合食客的口味，很多厨师和摊主不得不加油加酱，把食物煮到香辣美味。

先说青少年爱吃的汉堡包，面包、肉类、奶酪，沙拉酱和蕃茄酱全都含高盐份，吃一个汉堡包的热量是很惊人的。

在超市售卖的饼干，糕粿或者包点，很多咬在口里，味道咸咸的，含盐量也相当高，不宜多吃。

例如炒粿条，除了豆芽、蚶和鸡蛋等食材外，因用了黑酱油，含盐量高不在话下，不是健康的美食。

再说鸡饭，它的饭是鸡汤煮成的，为了使饭粒香喷喷，鸡汤都加了盐与酱料，鸡只也都会在炸或蒸之前用盐腌过，而吃鸡饭少不了辣椒酱，其制作过程也会用到盐。总之，一盘鸡饭所含的盐分肯定不低。

只要在外用餐，食过量盐分是很难避免的。我希望有关当局在立法减少糖分摄取外，也能加强食物制造商与摊主认真看待盐分的使用量，同时进一步提高人们对盐的认识。只有双管齐下，才能更有效地预防肾脏病，避免因此而增加医疗负担。

减糖的目标，正在进行中。减盐，希望是下个目标。