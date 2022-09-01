交流站：别让大麻成为大麻烦

星期三《联合早报》封面头条新闻是我国“蝶王”约瑟林承认在海外吸食大麻，而他的队友林香杞也因为涉及大麻而被中央肃毒局严厉警告。这条新闻也迅速登上各大媒体。在我看来无异于晴天霹雳，大麻的无声入侵胜似俄乌战场上的枪炮声，战争终有停止的一天，不可能永远打下去，但是大麻的麻烦却可以永远纠缠下去，而且后患无穷。

约瑟林大名鼎鼎，输入“新加坡约瑟林”六个字，网搜第一条就是他的介绍，“新加坡人，新加坡游泳运动员，号称新加坡蝶王，2014年仁川亚运会游泳男子100米蝶泳冠军，2016年里约夏季奥运会100米蝶泳冠军，为新加坡赢得史上首枚奥运金牌。”俗话说榜样的力量无穷，从正面来说可以激发人类，但从反面来说，恶劣影响更是巨大，或许会有人有样学样。

我担心新加坡已有处于被毒品包围之势，泰国已成为亚洲第一个将大麻种植和消费合法化的国家；马来西亚也传出在考虑研究和参考泰国的经验，将大麻医药用途合法化的消息；印度尼西亚国会和回理会考虑药用大麻合法化；非洲的莱索托、津巴布韦、马拉维已在多年前将大麻合法化；美国、加拿大宣布推动大麻合法化，德国大麻合法化已进入立法程序。大麻似有在国际社会泛滥之势，除了医用，食品、饮料、香烟、糕点、糖果等等凡是可以“入口”的物品，都有可能成为“带毒”物品。

毒品的使用一旦开了口子，无论是合法还是非法，都会找到“流毒”的渠道，就像空气一样水银泻地，无孔不入。瘾君子就像苍蝇总能找到腐尸一样，哪里有臭味，它就飞到哪里去。肃毒局已经再三提醒国人，在滥用毒品法令下，任何新加坡公民或永久居民被发现在国外吸食受管制毒品，也将面对吸毒控罪。在海外吸食毒品的人一旦罪成，可被判坐牢至少一年，最长10年，或罚款最高2万元，或两者兼施。尽管可能面对刑罚，毒瘾之下也定有尝试违禁者。

新加坡关卡又将面对“麻毒”的挑战，在政府层面，国家采取“对毒品零容忍”的严刑峻法，在国民层面，我们每一位国民都应对毒品坚定地说“不“。祝愿新加坡继续作为世界最安全的国家之一，同时也继续是世界最“清洁无毒”的国家之一。