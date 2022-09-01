交流站：是谁不能与野生动物和谐共处?

读8月28日的《早报周刊》，洪慧芳博士之《遵守三原则与野生动物和谐共处》一文，使我想起在东部住家周边和野生动物发生过的事。

一年前的一个下午，我公寓的一条沟渠里，闯进一对公鸡和母鸡，引起许多人关注。有些邻居特别高兴，因为野鸡帶给他们童年乐趣的回忆。于是每天都有人偷偷带些饭后食物给它们；但有一部分邻居却不喜欢，认为不卫生，因为会留下鸡吃剩的东西和排泄物。更让他们不滿的是，七早八早的鸡啼声把他们吵醒，尤其是做晚班和喜欢过夜生活的人们，于是向管理委员会投诉，不久后，这对野鸡就失去了踪影。听说是在深夜被人捉了，放生到武吉知马山上去。这可让有些居民闷闷不乐，他们也向管委会申诉，理由是，国家公园局的愿景是把新加坡提升为大自然里的城市，野生动物是大自然组成要素，应该让它们在公寓里与人和谐共处。

事过一年，静悄悄地，社区里又出现野鸡踪影，这回不只两只，而是大大小小不下八只。不同的是，它们似乎比去年那两只懂事和守规矩，不与人近距离接触，大部分时间在对面一个丛林里生活，平时只听到啼声，看不见影子，只是偶尔看到它们从丛林里出来觅食。它们也从来不闯进公寓里，只在篱笆外逗留，反而是人们想方设法去接近，带食物给它们。这种行为似乎让它们养成了出来觅食的坏习惯。

从以上所述，不难发现一些人的行为与洪博士所提到的三大原则格格不入。

首先，人们不能让自然环境保持原狀，与它们和谐共处，让鸡群过它们的生活，后来还把它们带走；其次，不能和鸡群保持距离，出自“关爱”，想近距离接触它们；再次，不能做到不喂食，让鸡群自由自在地生存。这些行为和“与野生动物和谐共处”相左。就好比过去很多信徒以为买鱼放生是慈善，其实是间接破坏野生动物自然生态环境。