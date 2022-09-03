交流站：一对老夫妇的“建国一代”哀叹

我和老伴住在三房式的组屋好几年了。两名无收入、80多岁的老人，靠着一点津贴，省吃俭用还能过日子，无须常常向儿女伸手。

女儿于2017年申请的新组屋，工程一直延期，迟迟未能拿到钥匙，旧组屋又卖了，一家四口只好暂时住在我家。

问题来了，我和老伴的蓝色社保援助计划（CHAS）卡于8月9日到期，可是卫生部以女儿及女婿的薪水为标准，一直没为我和老伴更新社保援助卡。尽管我们一再申明，女儿一家应会在一两个月后搬去新组屋，女儿也多次与建屋发展局、卫生部沟通，甚至找议员帮忙，但都是一直在等，等女儿一家搬出去，正式更换地址，我们才能重新申请。

到诊所看医生、牙科做假牙、超市买东西等，都需要社保援助卡才能有津贴，否则会是一笔不小的开销。

为何政府部门不能体恤老人，在特别情况下，尽量简化手续与过程？女儿的新组屋延迟竣工，建屋局没能给一个确定的日期，我们能怎么办？

当有人问：你们没有建国一代卡吗？这又是我们心头的一根刺。

2014年推出的建国一代，让我们感觉被遗弃，很受伤害。纵然已在这个岛国生活了超过半个世纪，却无法享有这个配套。

早在1950年代，我们已在岛国定居。期间，我们经历了新马合并，目睹了两国分家。当新加坡脱离马来西亚独立时，我们选择留在这里，但我们的身份却不受新政府承认，没有高等教育文凭，没有资本做任何投资，只能继续以受雇身份在这里打拼。在这块土地上，我们留下了汗水与心血，确保四个孩子过着虽不富裕但却无忧的生活，更坚持让孩子们受良好教育，做个品德兼具的人。虽然自己无法取得公民或居民的身份，我们仍四处奔波，多方寻求援助，努力不懈地终于为孩子们取得新加坡公民权。

岁月匆匆，一眨眼就来到1990年代。随着我国大量吸收新移民，我们再次尝试，终于在1993年获得永久居民身份。孩子们长大了，成家立业，开枝散叶，我们仍劳心劳力，这回是为了第三代。孙子当兵，我们鼓励孙儿们接受挑战，为国家尽一分绵力。子女的孩子们上小学、中学和大学，我们仍付出努力，照顾好第三代的起居饮食，以及身心的健康发展，让子女没有后顾之忧能专心工作。

终于，孩子在2007年为我们争取到公民权。然而，2014年推出的建国一代配套却规定必须于1986年以前成为公民。我们感到十分失落，在这里生活了半个世纪，心目中的祖国却不认同我们建国一代的身份，真令我们伤心，万分难受。

我们没有“顶级专才准证”，为生活而劳劳碌碌，没有时间、没有能力为社会贡献更多，能够培养下一代，不负国家，已经是一种安慰。

而今，看到有人为了某种目的申请了公民权，又可随时放弃，并不把岛国当一回事。反观我们四分之三的人生在这里度过，以身为新加坡人为傲，却不被视为建国一代。现在，又为了一张社保援助卡四处奔波，感觉很可悲。

我只想问，也吐一吐心声：到底政府珍不珍惜我们这群一辈子效忠国家的老人？