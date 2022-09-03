《交流站》每周六选刊过去一周网民在《联合早报》面簿页面及早报Kopitiam面簿页面的谈资，让报纸读者也掌握网上民声。

调查：四成人对约瑟林看法不变

在法律面前人人平等，一旦犯错，就得承受法律惩罚！不能够例外以示公正。【Sam PT】

感谢他为我国奥运添金，但我坚决反毒。【Thomas Olongwang】

体育是健康的运动，运动员就不应该和毒品染上关系。染上毒瘾就不配成为运动员。我宁可原谅一个普通人染上毒瘾而改过，却不会原谅一个运动员染上毒瘾。【Meng Hui See】

交流站：外籍人士租房越来越难

没办法，现在电费都很高了，我公寓电费就300多元，还没加水费。我和他们说10月1日加房租，他们都说可以。我这里什么时候开冷气和洗衣服都可以，他们都住了两年多了。【Ringo Yu】

所以外籍人士逼得来往马新，选择住新山。【Chan Kam Mooi】

所以我才说为何要在大马置业？只要在大马租房和同时放租本地的产业，就可以同时赚价差和汇差，但却又可以体验大马的生活啊！【Ronnie Yeo】

第九次非法示威 男子被判监罚款

你如此爱国爱党，就该回去你的祖国那里的美国大使馆抗议，绝对不会有人抓你坐牢。【Alvin Neo】

你来错地方了，你应该去美国示威。【Gekeng Tay】

国有国法，家有家规，他还是好好做人吧。非法示威，明知故犯。【Leo Kwok】

曹兴诚放弃新加坡国籍

我相信新加坡每个人都高兴这种人离开新加坡。【Seng Peng Tang】

利用新加坡，用完了就回去台湾。【Chiam Soon King】

头脑坏了。在他回归的地方穿防弹衣，开记者会高兴地宣布回来？作秀吧？有必要吗？都七老八十了。【Whoami Lenovo】

宏茂桥SERS四房式居民难负担同区同型新组屋

如果屋主年过60，能还付的起差额吗？ 即使勉强付清，还有余额退休吗？地点明明不比旧的理想，面积空间也许比不上旧的。为何价格仍差距如此之大？ 大家清醒了吗？【Chia Teck Hock】

新的又小又贵。到底是赚到了，还是亏了。【李泰国】

在一些人看来，贵不是问题，重点是过后就会升值，就如那些百万元的五房式组屋。【Poh Ck】

仍有商家要求店员戴口罩

明智的选择。全球大开放，人来人往，保护自己与家人最重要。【Faith Ardy】

商家的要求也不过分，如果员工中招的话，自我隔离七天的话，顾客去顶班吗？【Alan Siat】

戴口罩是保护自己，保护身边人，好处多过坏处。【Chan Kam Mooi】