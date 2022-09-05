交流站：打造国际餐饮中心

我国地处东南亚交通枢纽，无论海陆空都极为方便。自建国以来，我国政治稳定，发展快速，已成为世界闻名的都市。无论金融、医疗、教育、航运、旅游都名列前茅。但美中不足的是在旅游业方面，我觉得还有改善的空间。

据我所知，目前本地尚缺少一座专门而多楼层的大规模餐饮中心。虽然酒店有餐饮供应，还有众多的餐馆、咖啡店、小食店和小贩中心，但我认为这无法真正满足来自五湖四海的旅客众多独特的味蕾需求。有关当局也许可以在这方面积极探讨，制定出一套可行的方案。

对于刚到我国的外国人来说，抵境后首先是办理好住宿问题，之后就须解决吃的问题。据最新的官方统计，今年旅客人次预计达400万至600万，而且还会急速增加。游客的平均停留天数从2019年约3.4天，延长至目前约7.1天。这意味着旅客会更多地在本地享用美食，因此餐饮业必然占据很大的收益比率。

餐饮中心楼层的配置，可以根据到访旅客人数为参考数据。中心可提供东亚、南亚、东南亚、中东、欧美等菜系。印度尼西亚、中国、印度、马来西亚菜系应占较多楼层或较大使用面积。这座汇合国际餐饮文化的中心，让国人无须踏出国门，即可品尝到世界各地的美食，相信会广受欢迎。

此外，本地咖啡店和小贩中心也会受到启发，引进更多餐饮选项，激发摊贩的经营活力，带动更多的消费群体。

值得关注的是，餐饮业的蓬勃发展与旅游、医疗、金融相关的行业，也有明显的相辅相成作用。

期待构想中的国际餐饮中心有朝一日能化为现实，成为我国另一个名闻遐迩的旅游景点。