交流站：盼请第二个女佣可获更多津贴

在本地，家属会尽可能请女佣或看护者24小时照顾不良于行和患重病的家人，自己宁愿辛苦出外打工，都舍不得把亲人送进疗养院。毕竟家才是最温暖的安乐地方，更是华族优良传统。

我的朋友是司机，儿子有工作，他请了两名女佣帮忙照顾中风患癌、在家养病多年的妹妹。朋友不时带身体虚弱但精神状态良好的妹妹出去吃喜爱的食物，一点都不感觉麻烦和累。

女佣须照顾重病者的起居饮食，每次从轮椅扶上扶下，半夜还要带病人如厕。我曾照顾中风半身不遂的父亲四年，只能请到马来族妇女帮忙照顾，直到我下班。因没他人可以帮忙照顾父亲，四年来我哪里都不可以去。由于没办法集中精神工作，最后被公司辞退。

有些病患体形肥胖，女佣还要家人帮忙搀扶，才能完成任务，非常辛苦。白天又要煮饭做家务照顾小孩，每天做到筋疲力尽才能休息。她们不像医院的护士可轮班和休长假。

也许有人会建议，既然没条件，又没办法照顾病患或失智症患者，就送去疗养院吧。

试想，如果我们本身是患者，感觉家里条件虽不比一些疗养院来得舒适，但在家养病，每天都能见到家人，有他们的陪伴和关心，心里总会好过些。

希望有关当局在家属须要聘请第二名女佣时，能够给予多一些津贴。毕竟请女佣是看护患病老人，不是请来照顾年轻健康的家人。让更多有患重病和不良于行者能和家人一起生活到老，就不用想方设法去建更多的疗养院和乐龄护理中心。