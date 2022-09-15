交流站：人行道应“让道于民”

文礼大道是双向行驶的车道，在裕廊东中路与裕廊商业大道之间，被车道隔开来的两个区块，一边是裕廊东的政府组屋区，以及黄廷方综合医院，另一边是私人公寓及商场大厦。两边都建有长长的有盖走道，并与巴士站及两座行人天桥无缝衔接。

然而，我感觉车道是越变越宽，人行道却感觉越来越窄。脚踏车骑士、送餐员及行动辅助工具使用者，在约六尺宽的窄小人行道上双向流窜，所以行人得打起十二分精神。

据个人的观察，人行道急须改善之处有二：

其一，应慎选栽种在人行道边的绿化植物。从裕廊东中路拐入文礼大道的这一段是无盖人行道，道旁种有一整排形同天然绿色屏障的树木，长得又高又壮，常见茂盛的枝叶侵入人行道。再往前走是有盖走道，私人公寓建有围墙，并在围墻前约一尺的私地上栽种灌木，灌木自然而然地朝着向阳处生长，造成枝桠叶子侵入走道。所以，选对绿化环境的植物格外重要。与其为了没有及时修剪灌木而犯愁，倒不如考虑种些不会阻道的绿色植被。

其二，此区是裕廊东中心，是地铁站、巴士转换站、医院、疗养院、商场、戏院、食阁、一些政府部门的集中区，以脚踏车作为代步工具的民众，和以脚踏车完成最后一里路的上班族，因没划定的位置停放脚踏车，只能停放在行人天桥下，或用铁链将脚踏车与有盖走道的柱子拴锁在一起。当局为何不让出一些绿地，改建为脚踏车停放处。

总之，人行道理应“让道于民”，让它更顺畅无阻，安全可靠。

最后，希望有关部门的负责人能于繁忙时间去现场视察，尤其是人行道与巴士站衔接在一起的区块，肯定可以看到更多可以改善之处。