交流站：改善女皇镇居民生活两建议

黄信勇

女皇镇美玲巴刹的64号巴士服务路线，从沈氏坊巴士总站发车，来到美玲街转回去。按原来的路线，64号巴士到美玲街时转左进美景路，然后到女皇大道再转进亚历山大路。

几年前曾在东陵福的行动党支部门口看到一张告示，写着64号巴士转进美玲街后，将不转左，改取道美景路转右进史德林路，经过新加坡管理发展学院（MDIS）后转左进女皇大道。

当时我心里很高兴，这样美玲街的居民就可以乘搭64号巴士到女皇镇综合诊疗所了。但是，几年过去了，路线并没有改，不知道是不是因为综合诊疗所旁边有一座回教堂，巴士经过这里可能出现交通阻塞。如果是如此，我建议巴士在驶出美玲街，取道美景路转右进史德林路，经过体育场后，可以转右至联邦道，到交通灯再转左进女皇大道，然后走到亚历山大路。如此，美玲街居民到综合诊疗所就很方便，还可以让居民在联邦道下车，过马路到玛格烈通道小贩中心。

另外，我曾到玛格烈通道找朋友，回家时从玛格烈通道进入女皇大道，即使是非繁忙时间也出现车龙。车子很难转左进女皇大道，尤其是巴士，更不容易转出去，因为从花拉路来的车很多，于是车子就都堵在玛格烈通道的出口。早上或者学校下课时，交通阻塞就更加严重。我发现一条玛格烈通道就有两所学校，交通肯定相当繁忙。

希望当局能够将玛格烈通道出口的路段加宽，让车子容易转入女皇大道，以解决堵车的问题。