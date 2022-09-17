交流站：樟宜机场令我失望

我想反映6月6日在樟宜机场的一次遭遇。

这是防疫措施放宽的首个学校假期，一家人满怀期待准备登机，乘坐当晚LH791的航班去德国旅行。在登机口外，女儿正在刷手机，转瞬间竟被机场的通勤车撞倒，脚踝很快就肿了，剧痛使她只能坐在地上，眼睁睁看着安检通道关闭。梦想的假期就这样泡汤了，当时的心情难以描述。

姗姗来迟的机场工作人员的说法，却只增加更多的焦虑和不安，他试图引导我女儿承认这个事故是自己的错，甚至在机场急诊时他也不断强调，还说如果是司机的问题，他会被解雇。女儿只是刚读中一的学生，当时正受伤痛煎熬，且已是凌晨时分，我和先生已心力疲惫，虽然恼怒，我们没有与他争辩，只希望女儿没有大碍，能早回家休息。

第二天，女儿的关节扫描显示踝骨骨折，外侧韧带完全撕裂，上了石膏固定。

我致电机场要求对此事进行调查，因不得其果，只得报警。过了两个多月，我又写电邮催促机场，得到的回复是事故责任完全在于我们，他们无任何疏失。我不知他们如何得出这个结论，监控视频也没有给我们看。

我们多次回忆事发经过，当时很多游客正排队等候安检，通勤车来时根本没有声音，也未鸣笛，如果速度不快，怎会造成如此严重的伤势？

世界排名第一的樟宜机场，本是国人的骄傲和新加坡的金字招牌，但它现在给我的印象只有失望。机场工作人员的处理和沟通能力远未达标，更别说达到世界一流了。

我只希望樟宜机场能不断提升和改进服务，让游客有宾至如归的体验。