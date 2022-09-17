中俄反对 要求俄军退出乌核电站

别以最危险的核电站威胁、危害他人健康。【Tan Michelle】

估计俄罗斯不会理会，联合国也毫无办法。【曹明哲】

世行料经济衰退在所难免

在高通货膨胀时期，各国政府应该制定鼓励投资生产粮食的财政政策和金融措施，才能解决粮食通货膨胀的问题。如果一味依赖升息手段来抑制通货膨胀，最终将会引发投资不足，经济衰退，失业率上升！【Desmond Wong】

现在世界政坛（主要是欧美）有太多短视和意气用事的主事者。21世纪就开始累积的货币宽松给通胀制造了环境。但今天通胀的根部原因是全球供应链被打断。通胀开始在全世界流窜是从特朗普四处制裁开始显现，而在欧美扩大对经济、技术、原料、贸易的制裁开始变得汹涌，无法抵抗。不从扩大全球供应下手，只以货币紧缩为唯一对策，就如只针对表证，下错药。近路不走却专挑远路，加上各种纷争，世界经济和民生会经历一段非常惨的数十年。【Melvy Go】

纪赟：抵制大麻合法化浪潮

我国还是必须对毒品采取零容忍的态度，给予毒犯死刑。我国是一个小小的岛国，容许大麻合法化，无疑是一种慢性的自杀，百年前鸦片的祸害值得借鉴。【Chu Pee Lee】

本地上半年 共有28起致命工伤意外

其实，很明显的，管理层认为开一次全体会议说一些场面话就算是交差了，工作场所安全的管理是必须劳心劳力，长期维持与持续跟进的，人力部本身也是一样没法接地气，不知道各环节的困难所在，以为有了措施就可以，问题是工人不只是缺乏意识，还有其他的问题包括拒绝跟从的。人力部缺乏一个机制来对付这些无法融入我国社会条例的劳工，要把他们列入黑名单，不要手软。【Tech】

樟宜离境乘客 11月起须多付6.90元

一个汉堡都比这个价位高，有钱出国的人应该不会在意吧？【Rang Chin】

这就对了！能坐飞机应该不会差那几块钱的，最好还能多加点，在其他的地方就少收点。【Ng Alex】

交流站：缅怀和感恩 建国总理李光耀

虽然不是所有人都认同老李，但是有老李才有今天的新加坡是事实，怀念我佩服的政治家，感恩有您。【陈发财】

若无李光耀先生及一批同僚锲而不舍地奋斗努力创造，就无今日繁华的商业大都会，让老百姓能够安居乐业的新加坡！【林新平】

我最敬佩的国父，您永远在我们心里，您在天之灵，要保护总理，身体健康，顺顺利利，也保佑国家安康，永远爱您。【Ah Hong】

交流站：人行道应“让道于民”

人行道加宽让电动脚踏车飙得更快！最恨的就是那种滥用老人电动车的，在人行道上飙得比车还快！【Jessie Lai】

请那些骑脚踏车的人，经过巴士站或巴刹五脚基的地方，麻烦你们下来推一下。不要一直响不停。因为不应该让你们先过的。【JiaoJiao Tan】

心窄路就窄。心宽路就宽。路宽心窄，小问题也会成大问题。心宽路窄互礼让，又何处惹尘埃。【Thomas Olongwang】