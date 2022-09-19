交流站：中学教材加入新闻篇章有利华文学习

“风声雨声读书声，声声入耳；家事国事天下事，事事关心。”这是来自顾宪成的一副对联，告诉我们不能读死书，要把读书和天下大事联系起来，同时也为国家贡献自己的一份力量。作为一名中学生，更应该如此。

中学新教材《欢乐伴我行》推出已有两个年头了，作为这本书的第二批使用者，我感到非常幸运。在我学习的过程中，体会到新教材带给我们的不一样观感，尤其是在时事新闻方面，新教材加入了更多的新闻篇章。

在中一课本的下册，有一篇课文叫《我为狮城做贡献》，是一篇典型的新闻篇章。这篇课文很巧妙地把我们平时在报纸上读到的新闻报道与我们现在要学的课文、语句和词汇结合起来。这则新闻报道主要是讲张少华与其他地铁维修人员付出的巨大贡献，但报道也述说了当一名地铁维修人员所遇到的许多困难，以及修地铁时所要达到的很多要求，比如保证乘客搭地铁的安全和地铁的速度等等。张少华的确在工作时会遇到很多挑战，然而他却“明知山有虎，偏向虎山行”，不怕困难，勇往直前。最后，报道的总结就是他希望这份工作可以得到众人的支持，显示出他对这份工作的强烈热忱。

读完了这篇新闻课文，我终于明白地铁维修人员对社会的贡献比我们想象的还大，我们应该感谢并支持他们，不应该在地铁发生故障时就不停地埋怨。我认为把新闻事实融入课本是很好的做法，可以让新加坡学生对课本的篇章产生更有深度的感悟。就像《我为狮城做贡献》一样，新闻报道可以让我们有很多不同的想法和感受，因为我们知道这是一件真实的事件，也就能很容易地了解报道，并同情里面的主人公。

在这过程中，学生既学习怎样写出一篇好的报道，又可以学习里面的表达与句式。这些报道所提出的问题，也可以激发学生对社会现象的思考能力，让他们多动脑筋，也许他们提出的解决方案能够帮助到现有的问题。还有一个益处，就是学生能够发现原来华语有很多用处，不只是为了口试，还可以用在新闻报道上。这样，学生就会对华文产生兴趣，积极学习。曾任教育部长的黄循财在当年的全国杰出华文教师奖颁奖典礼上以华语致辞时说：“我希望学校老师能够好好利用新闻素材，给学生营造一个更多元，更广阔的华文学习空间。”我认为这个观点正好反映学校的华文学习现状。

把新闻融入课文是我很赞同的一种学习方式，但我觉得缺少写作训练的学生在接触新闻报道式的课文时，还是不太可能懂得怎么阅读并深入理解。因此，我觉得在阅读新闻报道式课文之前，应该有导读及篇章预习活动。如此一来，学生就能在读新闻课文之前有一个明确的思路，能够大概了解课文在讲什么。

总的来说，我认为这种新闻与课文结合的方式很有效，不仅能让学生提高媒体素养，也能让学生乐学善用华文，提高华文程度。