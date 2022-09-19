交流站：警惕无照驾驶学校

谨答复《联合早报·交流站》于9月14日刊登的钟玉婷读者投函《谁来监管私人教车业？》：

交警负责监管新加坡的驾驶学校和教车师傅，他们必须获得交警发出的执照才能运营。根据1961年《公路交通法令》第54（1）节条文，无执照经营驾校是违法的。根据同一法令第51（1）节条文，任何人在无执照的情况下提供驾驶课程，也属违法。

公众若要考取新加坡的驾驶执照，可在新加坡的三所驾驶学校：武吉巴督驾驶中心、康福德高（ComfortDelgro）驾驶中心或新加坡安全驾驶中心，预订并通过理论和实践考试。有意向私人教车师傅学习的学员，应查看持有执照的私人教车师傅名单，可在新加坡警察部队网站（www.police.gov.sg/Advisories/Traffic/Traffic-Matters）上找到。

Soon Tien Driving School（简称STDS）不是持有执照的驾校。交警正在对涉嫌无有效执照经营驾校的STDS展开调查。STDS已被勒令停止运营。

公众如怀疑有人非法经营驾校，或在缺乏有效执照的情况下开办驾驶课程，可向警方报案，网址为https://eservices.police.gov.sg。

（新加坡警察部队 公共事务局助理局长 王碧慧警监）