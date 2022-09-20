交流站：Singpass绑定手机号码可随时更换？

9月9日，我收到Singpass的短信，告知有个Singpass用户解绑我的手机号码。我完全不知道是怎么一回事，也不敢打开Singpass应用查询，因为最近诈骗短信实在太多，便打热线求助。Singpass工作人员建议我更换Singpass账号和密码，他也会去调查。

第二天，我突然想起父母的Singpass是绑定在我的手机，并且是征求他们的同意，在Singpass工作人员面前执行的。我就问父母近期有没有去什么地方用了Singpass，他们都否认，这让我非常纳闷。他们如用Singpass，也得通过我的手机号码获取一次性密码。

后来我问弟弟才知道，原来他为了查询父亲的公积金，带他去公积金局。要查询父亲的公积金就须要用到他的Singpass，可是父亲的Singpass又绑定在我的手机，弟弟在取得父亲的同意后，要求将父亲Singpass的绑定手机号码换成他的。弟弟问公积金局人员我会不会收到通知，答案是不会，所以他就没告诉我。可是，我却收到Singpass的短信通知，为了以防万一，我还是更换我的Singpass账号和密码，还好最后只是虚惊一场。

我想问的是，任何人如果要用我父母的Singpass，只要他们同意，就能马上更换他们的Singpass绑定手机号码吗？让我费解的是，在Singpass工作人员面前将父母Singpass绑定在我的手机号码，原来是可以随时当场更换的？如果是，那不是很危险吗？如果不小心被不法之徒利用，后果可就不堪设想了。