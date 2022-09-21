交流站：创造中医主流化的契机

《联合早报》9月14日的社论《中医主流化的契机与挑战》，可视为主流媒体为中医的登高一呼，让中医师和针灸师为之一振。

在我国，有好几个中医机构为公众提供收费低廉的医疗和保健服务，包括广惠肇留医院、新加坡佛教施诊所、中华医院、善济医社等。它们减轻了政府医院和综合诊疗所的一些负担，也为中低收入的家庭降低医疗开支。

根据中医管理委员会的数据，截至去年底，本地约有3000名注册中医师以及250名注册针灸师，但提供全职服务者分别只有46%和34%，这显然未臻理想。无法把为人民袪病保健当作正业，难免令人惋惜，但背后的因素可能不少。中医师普遍士气不高实有必要深入探究，政府在这方面或能助一臂之力。

新加坡中医学院、新加坡中医研究院、中医师公会都是专业团体，对栽培和提升合格中医师和针灸师的专业地位贡献良多。如何激发他们继续钻研进修是一大挑战。中医师本身设法力求精进，更需要源源不绝的内在推动力。

本地几个中医药团体，应避免各自为政，而是集思广益，群策群力，不妨考虑邀请中国中医药专家前来，让本地中医界有机会与他们交流研讨。这将有助于提升本地中医师的医术和悬壶济世的士气。另一方面，某些对中医学有浓厚兴趣的在职者，不妨考虑到中国的中医药大学进修，考取更高学位，以便提高专业水平和个人形象。

中医无法治愈有些病痛，而西医对某些疾病也一筹莫展，但两者却可相辅相成，最重要的是病人“找到贵人”。有些医术是治标，即头痛医头，脚痛医脚，更难得的是标本兼治。有句话说得好：上医治未病，即固本培元，做到正气存内，邪不可干。不论中医或西医，若能善用心理学，让病人情绪良好，肯定在某种程度上有助于病人的康复。“健康SG”强调预防性治疗，这与中医“未病先防，既病防变”的理念吻合。

值得关注的是，中国有20几所中医药大学，几家电视台经常制作有关中医药治病和养生保健的节目。由此可见，绵延几千年的古老中医学，仍然充满生命力，有待专家继续努力发掘其中蕴含的丰富宝藏。