交流站：中医舒筋活络可促进“健康SG”

卫生部长王乙康日前吁请中医师参与明年开展的“健康SG”全国计划，对中医界的意义重大，是本地中医史上政府首次邀请中医师为国家主流的医疗工作献力。

现在的问题是本地中医要拿出哪般武艺上阵，与西医并肩作战，应对在老龄化人口中以预防疾病为主的医疗需要。

在医疗思维上迥然不同的中西医学必须相互配合，但分别以个别的优势为全民保健出力。重科技与微观的西医在预防性治疗上，侧重于心脑血管与肿瘤病变的发生，通过普遍的血液检查发现三高（高血压、高血糖与高血脂）问题，预防心脏病与中风的发生，并以透视仪器发现体内的肿块。从整体看病的中医则可通过传统的四诊（望、闻、问、切），辨证论治，通过针刺推拿与中药，通畅气血、平衡个体的阴阳，达到治病防病的目的。

在老龄人口中，病人普遍面对的是疼痛的问题。肢体的疼痛，往往是与腰颈的劳损相关，这是人体历经长期劳动的必然结果。特别是在腰颈部位的劳损筋骨紧绷日久，会造成头身四肢气血阻滞，是病痛形成的内生规律。颈部的劳损，又会造成睡眠障碍，影响人体整体的阴阳平衡（健康）。除了肢体的疼痛，头面脑部的各种症状如失忆失智、口眼鼻喉耳的诸多问题，也会与肩颈紧绷影响气血上供于脑相关。

但是，气滞血瘀在体内发生的初期，个人往往不自觉，血检与透视也无从发现与预防。当病人因痛或不适寻医时，病变往往已达较为棘手的程度。中医通过针推中药，可以舒缓随着年岁日渐紧绷的筋骨，起着舒筋活络、通畅全身气血，平衡阴阳（寒热）的治疗作用。在病痛发生前为年长者作适当的调理，可达到预防性治疗的目的。

因此，如果要为“健康SG”出力，本地中医在西医的血检与透视之外，可着眼于年长国人的腰颈状况，拟定一套针对性的中医体检与调理办法，更全面地防范病痛于未然。