交流站：连瀛洲博士遗爱人间

新加坡独立前出现两位热爱华文教育的企业泰斗：一是闽籍已故的陈六使先生；二是潮籍已故的连瀛洲博士。陈六使于1955年创办南洋大学，位于福建会馆在裕廊的土地，是中港台之外唯一以华文作为教学媒介语的大学。由于南洋大学是全日制，不设夜间班，有不少高中毕业生深造无门，无法进入大专学府习得一技之长，是人生的一大缺憾。

大家对连瀛洲的名字可能会比较陌生，但肯定知道华联银行（编按：2002年被并入大华银行）。他于1946年创立华联银行，并担任主席。

连瀛洲的子孙为了怀念先人，每年的8月6日都会在报章上刊登悼念先人的悼词，至今已经18年，印证了他遗爱人间，让人难以忘怀。

连瀛洲高瞻远瞩，商业经营理念独具一格，兹简述三点。

其一，他把义安公司的房地产发展为高档购物商场、酒店、办公楼或高档公寓，让土地大大增值。过去义安城的部分土地是坟山，如今价值连城。当然，这不只是他个人的功劳，义安公司的全体理事也有功。其二，义安公司是一个法人，也就是独立体，依照公司章程处理业务，各方面的收入和支出一一记录，账目一目了然，减少纷争，再经过审计师核准，达到最高透明度。其三，在他担任义安公司总理期间，于1963年发起创办的义安学院，位于97号登路的潮州大夏，过后再迁往义安公司在金文泰的土地继续发展。连瀛洲当时选择在市中心创办义安学院，主要是照顾到许多半工半读的高中毕业生。

义安学院最初开办七个学系，刘英舜为院长，礼聘27名正副教授、讲师和兼任讲师。中文系是巴壶天教授任系主任；巫文系是亚哈第副教授任系主任；家政系是曾英美教授任系主任：商业管理系是洪瑞坚教授任系主任；会计系是陈楚菊副教授任系主任；应用化学系是陈荛典教授任系主任；电讯工程系是关东伯教授任系主任。1965年的日班和夜班共有759名学生，夜班占134名，男生占总人数的72%。

如今信息科技发达，互联网连通世界各地，数码领域的发展一日千里，国家若要在科技研发方面领先世界，科技人才必不可少。义安学院在1960年代就开办电讯工程系，可谓走在时代的前端，总分显示了连瀛洲的远见卓识。