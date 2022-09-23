交流站：肯定华文教育学会贡献

国人或者会发现，我国的双语优势正逐渐没落。虽然华文教育工作者都不愿见到这种情况发生，想力挽狂澜，但效果不见有多大的起色。

中国的崛起是铁一般的事实。中国最终将成为世界最大经济体。因此，世界各国的年轻人为了赶上中国崛起的列车，都在勤奋地学习华文与华语；反观我国不少年轻一代，还视华文华语学习为畏途，真是可悲。有句话说：“多学一种语文，有如多长了一对耳朵和一双眼睛”，有益无害，确实如此。

老一辈的华文教师对“新加坡华校联合会”，应该不会感到陌生。它是今天华文教育学会的前身。华教会成立迄今，已有75年的历史。它在推动华文教育发展方面，扮演着重要角色。传承华族文化，优化华文教学，推广品格教育和提升个人素养是它的主要宗旨。

华教会一路来在学校和教育领域都发挥积极作用，为华文教师争取福利，为学生举办校际比赛，还致力于开展各种社区文教活动，推动民众教育。这种普及教育和凝聚社群，推广互助友爱、舍己为群的价值观，体现了新加坡精神。

我国独立之后，教育政策经历数次的改革，华教会参与国家教育政策的讨论，积极响应各项与华文教学相关的策略，协助推动我国的教育新方针，给母语教育奠下了良好的基础。

为庆祝成立75周年，华教会今年推出华文教育史料新网页，汇录档案文章与言论，内容丰富，方便公众查阅。内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲受邀出席并主持新网页的启用仪式。她肯定华教会多年来为推动本地华文、华语教育发展，以及为我国双语政策的维护与推广所做出的贡献。

华教会把今年的主题定为：“群策群力·与时并进”，精简地表达了华教会75年来，在不同时期聚集了一批批有志于华文教育的校长、教师，共同为华文、华语在新加坡这个多元社会找出新的可能，并且在不改变初衷的前提下，与时代一起前进的精神。

华教会曾积极协助筹办各种推动华文教育的活动。如家长教育工作坊、华文教育研讨会、品德教育讲座，也跟南洋理工大学孔子学院联合主办“移动学习与华文教学”，鼓励华文教师通过应用，引导学生学习华文，还设计网站收集了我国政要以及本地报章“有关华文教育言论”，达数百篇之多，对研究我国华文教育裨益不浅。网站内容还包括学校制度与华文教育改革、学前教育、语文教学、华文教材、语文学习、品德教育与华族文化等，供在职华文教师、学生家长和喜欢华文教育的社会人士参考。

华文教育事业“承先启后任重道远”，虽然道路艰巨，偶尔会遇到一些阻力，可是这些老一辈的华文教育工作者并不灰心，也不气馁，他们群策群力，仍然努力不懈积极推动，希望有朝一日，我国年轻人会认清事实，重拾信心，努力学习，精通双语。

华教会有今日的成果，所有幕后功臣都应得到肯定。