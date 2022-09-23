交流站：动髋骨手术要有心理准备腿会变长

70多岁的二姐骑脚踏车或行走时，髋骨部位疼痛了好多年。她以为是年轻时操劳过度，或一般老人都会有的病痛。

不料，经医生诊断后，她被告知是髋骨关节严重磨损，必须早日动手术置换人工髋关节，缓解行动时的疼痛。

她最后鼓起了勇气，到某医院动了髋关节手术。她是在半麻醉的状态下开刀，听到腰腿间发出“当当当”的敲打声响。手术约三小时，她住院四天后就回家休养。

近日，我和至亲去探访二姐，她示范拄拐杖走动，我们发现她是在跛行，右腿目测至少长了大约16毫米。她的两个膝盖挺直时，左肩明显下沉了许多，若两肩呈水平，则右膝须微微弯曲。她曾向医生反映长短腿的问题，但医生说这是一次性手术，是不能重做的。

我问二姐是否满意髋关节置换手术？她回说：可能是当时的测量不够精准，也可能是螺钉太长，不过，年纪大了，平安就好。意思是她不会责怪任何人。

我上网查阅了一些关于髋关节手术的资料，部分内容提到，手术有时会造成长腿或短腿，有些是不可避免的，意即医生已尽责，不能怪他。

多年前，我老伴的妹妹，曾爬高抹风扇摔倒，手臂骨折。动过手术后，手臂“增长”了不少。不过，好多年后，两手已逐渐“同长”；换句话说，受伤的手会慢慢恢复原状。我希望二姐的腿，若干年后也会一样“同长”。

因此，如果你须动手骨或髋骨手术，就要做好手术后可能导致“手长”或“脚长”的心理准备。