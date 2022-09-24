交流站：不容忽视的失智症问题

9月15日，哈莉玛总统为吉宝爱心慈善基金主持推介仪式致辞时说，随着我国人口老龄化，估计会有更多人患上失智症，所以失智症患者和家人对支援服务的需求将与日俱增。她呼吁社会各方各尽一分力，携手将我国打造成一个亲失智患者的环境。

查阅官方网站上的数据，本地60岁以上的老年人当中，有约8万6000人，即十分之一的人患有失智症。到了2030年，可能会增至13万人甚至更多。这的确是个不容国人忽视的问题，而且失智症至今没有特效药。

我自己近几年也感觉越来越健忘，尤其是步入花甲之年后。就如停车后，隔天早上已记不起是停在哪一层；约了客户却忘了赴约；去超市采购，即便只须买一两样物品也会想好一阵子；晚餐煮了几道菜，竟然忘了把放在微波炉内的一道菜拿出来；时常找不到手机。这类情形经常发生。

因为家族有失智症的病史，特别担心患病风险比一般人高。失智症是脑部退化的综合症，属慢性疾病。虽然我的健忘症还不至于影响日常生活，但很怕情况会变本加厉。因此趁现在还有记忆时，开始把自己的人生际遇，无论是照片或文字记录，都整理并储存下来。若有一天记忆渐渐消失，忘了自己是谁，至少还能让儿孙了解我的过去，读懂我的心。我也未雨绸缪，与家人制定持久授权书，以免日后患上失智症时，引发更多的问题。

国大医院在今年6月邀请和鼓励本地60岁至80岁的国人加入为期两年的新加坡健康生活研究计划（SINGER）。我知道后也马上报名参加，除了可得到免费体检，还可学习让生活更活跃和健康的方式。国大医院希望研究结果，能让他们了解本地年长者如何通过改善生活方式，来延缓或避免智能障碍，并帮助社区里的乐龄人士提升医疗知识。

我国每年花在治疗失智症的费用高达14亿元，是医疗保健费用最高的领域之一。这充分显示，我国在应对人口老龄化问题的同时，有必要预防失智症。防范胜于治疗，对SINGER有兴趣的读者不妨电邮国大医院，邮址是nuhmacc@nuhs.edu.sg，或发SMS／WhatsApp至88848676，向黄小姐了解详情。