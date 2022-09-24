顿涅茨克等四地开始举行入俄公投

哦，原来可以利用一个公投决定是否属于一个国家，那么“自古以来”原来不是唯一原则。【Lim Chee Kia】

这种做法要不得，不能鼓励更不能支持。不然台独分子也说公投独立。【Malcolm Chang】

香港下星期一起实行“0+3”

现在还要香港访客0+3天的观察期？这对访客来说是很大的问题，尤其是一家老小来旅游。大人可以但小孩哪能安静待着？【Ken Li】

可以上班上学却不能上餐厅吃饭，莫名其妙。【Jun Kang Tan】

王毅：乌克兰危机扩大化 长期化不符合各方利益

除了乌克兰、欧洲以外，中国也是大输家。力促普京撤军和谈符合中国最大利益。【Hill Summer】

俄罗斯停止侵略，退出乌克兰领土战事就停，就那么简单！和谈？这场战争乌克兰侵略俄罗斯了？【Marquez Louis】

各方？怎么不去对始作俑者的侵略方讲呢？【Li Liang】

俄30多城市民众抗议动员令

为了个人私欲，倒成了里外不是人。【Medaline Lee】

站在正义、道德与理性的线上，俄罗斯人民抗议没有错。【Tan Michelle】

只有俄民团结一致把普京拉下马，战争才会结束，男丁也无须上战场当炮灰！【Yeo Miang Hock】

中俄伊秋季在印度洋举行联合军演

世界已分为两大集团了。美、北约、日韩、澳的西方组织；另一方以中俄印朝伊蒙等的上合组织！谁正谁邪不予评论！如果是经济的比拼合盟无可厚非、但如果是军事的比拼、那世界很快会遭秧、走向毁灭！【雲风】

也只能这样团抱取暖了。【Lim Peh】

交流站：排水口格栅旁有缝隙

我也是有年纪的人，说实在的，地面经过日晒雨淋，石灰脱落是难免的，大家走路时应该多注意路面和路况，不是吗？【Jennifer Lam】

后果该由谁负责？ 呃……没有自己的不小心、不留意，才会有所谓的后果，凡事不能只想让有关当局负起任何责任, 自己的身子自己护好, 因为受伤之类的痛苦还是自己面对！【SG Yan】

走路要看路，如果无法自己当心，就是行动不方便，那就别出来走路。【Cal V Sky】

雄狮友谊赛0比4不敌越南

与我队同列一组，好处就是增加进圈的几率。【William Wong】

不要紧，中国也是输越南，人家14亿人口，我们才300万。【Sin Her Poh】

连对越南都输得那么惨，不是人家进步太厉害，是新加坡国家足球队退步太厉害了。【Peter Leow】

“雄狮”是柯金松时代的称号，现在理应改了，別再侮辱“雄狮”这个称号。【徐詩銓】