交流站：活到老 学什么？

几年前，冯焕好老师送了一本她买的书给我，书名是《桑榆霞满天》。作者陈丽湘老师孜孜攻读更高学位的精神，深深地打动了我。这位资深华文教育工作者好学不倦的精神，让我非常钦佩，也激励着我。

我一直在想，老了应该学什么？该如何消磨时光？去学唱歌学瑜伽？去做义工？抑或再读一个学位？

这阵子，每天晨运后，我会经过上海外滩附近的古城公园，会驻足欣赏几位退休老人的吹拉弹唱。他们有的拉小提琴，有的吹萨克斯管，有的吹喇叭，显得非常专业和儒雅。演奏的曲目有传统的，有流行的，每天不辍，悦耳的乐曲，为晨运划上完美的句点。

见我对表演饶有兴趣，他们纷纷招我加入，并“承诺一定义务教会你”。不过，住家附近的老年大学也一直在招生，一纸录取通知书，让我有幸成了一名每日打卡的全日制学生。

新生报到日，地铁坐到大学站，无须询问，只要跟着学生模样的年轻人，就能找到目的地。开学后，每天骑着校内外通行的共享脚踏车，迎着凉爽的秋风，从光华楼到新闻学院，从戏剧艺术教室到电影发展礼堂，从日月东路和西路到燕园和曦园，身边都是年轻的声音、年轻的脚步。每一堂课，专注地坐在最前座，听课、记录。虽处在儿辈的学生中间，被授课导师唤着“老师”，却依然忘了自己的年龄和曾经的角色。当导师在课上将郭宝崑与斯坦尼斯拉夫斯基、赖声川、黄佐临的名字相提时，我会打从心里为新加坡感到骄傲。

走进校园，不仅是接受无年龄无国籍差别的求学挑战，更是通过“与智者同行，与高人为伍”，给“活到老，学到老”赋予新的意义。