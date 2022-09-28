交流站：汤申路上段限速牌不明显

日前收到交警的罚单，理由是超速驾驶，列明我的速度是每小时73公里，地点是汤申路上段，而那段路的限速是60公里。新加坡一般公路的限速是70公里，高速公路是90公里，为什么73公里的速度就收到罚单？

为了解开疑惑，我特意把汤申路上段重新走了一遍，发现这段路的开始有标志显示限速每小时70公里，驾车者通常注视前方，看到70公里的限速牌后就按此标准驾驶。但我是带着“任务”来的，就反反复复地盯着路边，大约几百米后，发现树木之间有个不很明显的指示牌写着每小时60公里，再过几百米，又有牌子显示每小时70公里，几百米后又是一个每小时60公里的牌子，快临近三巴旺路时，又恢复到每小时70公里。

这些不同的限速牌并不显眼，驾车者一般也不会反反复复地看路边的限速牌，毕竟要看前方才能安全驾驶，很难及时发现这么频繁改变且藏在路边树木中并不显眼的限速牌。我因此被罚款150元并扣4分，但对罚单不以为然，发电邮给交警警局提出我的问题：这段路的限速不断改变，令人混淆，如果有必要这样做，应设立鲜明醒目的限速牌，让驾车者清楚知道何时应改变车速。

很遗憾，接到的回复并没有回答我的问题，只是泛泛地重复应该遵守交通条例等等。如交警能解答我的疑惑，将不胜感激。

当然，交警有权力罚款，我也不得不交罚款，但是我并不认同这样的处罚，毕竟我不是有意超速，如果要超速，怎会是73公里的时速？

希望交警能设立醒目的限速牌，而不是让公路使用者接到罚单后，再走一遍才发现这些并不显眼的牌子，才知道这段路有70公里—60公里—70公里—60公里的四次限速变化。