交流站：赞扬同济医院博施济众

最近，同济医院欢庆155周年，卫生部长王乙康和文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉在特刊发表贺词。这所民办医院历史悠久，对求医者不分种族、宗教、国籍，都一视同仁，慈悲为怀，来者不拒，而且施医赠药不收分文，普惠大众，同舟共济，确实难能可贵，也有利于打造一个更包容和谐的社会，令人敬佩和赞赏。

卫生部即将全力推行“健康SG”全国策略，借此提高全体国民“保健养生，避免重病”的意识，目标是让更多人长期享受更健康快乐的生活，尤其关注在晚年患病概率较高的时段。资料显示，不少国人在生命的最后10年，受到不同疾病的折磨，不但苦不堪言，医疗开支增加，还令国家在这方面遭受沉重的财政负荷。中医强调“上医治未病”，个人也应重视“固本培元”（提高机体免疫力和充实元气）。中医药在这领域有丰富的理论和实践经验，对“健康SG”能助以一臂之力；同济医院肯定会扮演重要的角色。

同济医院的另一重大贡献是于20年前成立“同济医药研究院”，积极展开多项持续教育课程，承担临床教学工作，还开办中医硕士班、博士班，并且颁发奖学金给优秀的学员。凡此种种，皆有助于把临床、科研、教育融为一体，使同济医院发展成为更全面的中医慈善机构。

同济医药研究院在冠病疫情期间，扩大与中国五所中医药大学和重庆市中医院的合作，深化新中两国的中医药文化和学术交流。去年8月，它与辽宁中医药大学联合成立“中医药国际合作中心”，深入推进新中在医疗、学术、科研等方面的探讨。这些都是可喜的进展。

2007年初，研究院承接南洋理工大学生物科学学院双学位中医学士课程的临床实习任务。自2012年起，该院承担新加坡中医药促进会属下中医学研究院学生的临床教学和辅导工作。2014年，该院首创中医继续教育（CPE）远程视频授课方式，本地医师不必出国，不必躭误本身工作，就能获得国外著名教授的言传指导。此举在我国开创先河，而且内容和规划日臻完善。

根据所知，中国大陆的二十几所中医药大学，在课程方面是中西医并重，学生既要钻研中医药典籍，也得了解西医的基本观念和理论，以便开拓视野，领悟两者相辅相成的重要涵义。这有利于治病救人时发挥中西医的专长，避免“唯我独尊”，做到取长补短，可说是非常明智的。

同济医院和附属的医药研究院，在许多领域都不懈努力，为了中医药的整体发展和更优质的医疗服务，设法做到精益求精，力求尽善尽美，因此减轻了国家医疗体系的负担，也因秉持不收费宗旨，让不少家庭免除或减少了医药开支。