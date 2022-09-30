交流站：透过运动“处方”看健康

针对9月19日在《联合早报》中刊登的一篇报道《医生开“运动药方” 助多病六旬妇两月减六公斤控制病情》，全国肾脏基金会（NKF）也大力主张运动应该作为全面护理的一部分，因为许多研究数据已经证明运动在及早预防肾脏病等慢性疾病方面的重要性和实效。

对于肾衰竭病人来说，运动至关重要，因为进行血液透析和腹膜透析的病人肌肉萎缩（导致肌肉质量的损失和肌肉力量的下降）和患上高血压的风险较大。病人也往往精力不足、关节疼痛，甚至呼吸急促。

当涉及肾脏康复方面时，运动在洗肾病人的整体护理中起着关键作用。在新加坡，糖尿病和高血压是导致肾衰竭的两个主要原因；因此，运动作为一种干预性措施，可帮助病人控制病情并降低并发症的风险，以及管理他们的功能性以及社会与心理层面的需求。从长远来看，病人可以通过定期运动和均衡的饮食来更好地控制体重以及血糖和血压水平。其他的效益包括增强体力、降低跌倒的风险和提高精力。

每一位洗肾病人的病情都是不一样的，在制定运动计划时，须视个人病况“量身定制”。我们的运动专家会进行咨询，以确定每位病人在运动干预方面的需求，并帮助他们实现特定目标。

随着新加坡将重点转移到预防性护理，这也强调了训练有素的运动专家为社区内的洗肾病人制定“社会处方”的重要性——该概念是在9月21日正式公布的健康SG白皮书中提出的。虽然医疗保健和洗肾治疗本身很重要，但我们必须开始认真注重病人的健康和生活质量，而不是待他们的健康受到进一步的损害时才专注于医疗保健。

（全国肾脏基金会 执行理事长 黄振令）