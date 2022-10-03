交流站：英殖民主义者的两手策略

拜读严孟达君在9月25日《早报星期天·想法》中的《温和的殖民生义者》及10月1日《联合早报·言论》林清如君的《英殖民主义者并不温和》一文，我认为双方的看法都不全面。

面对当时风起云湧的反殖民主义浪潮，要求独立的高涨民意，为了继续掠夺各殖民地资源，狡猾的老牌英殖民主义统治者都是采用两手策略来统治：一手以武力镇压反对者，例如林君所描述的部分暴政；另一手用怀柔政策收买民心，例如严君所说的部分温和面。

怀柔一面，笔者有过体验。在1950年代末，我犯了严重的肺结核病，进入陈笃生医院住院约一年，期间不但吃住医药全部免费，每月还可以拿到福利金30元，直到痊愈。但同一时期，不知有多少爱国反殖人士，未经审判就被关入暗无天日的牢房里。

我国已经独立57年，殖民主义在世界也没有了市场，我们应该庆幸在摆脱了殖民统治的同时，我国拥有富远见、清廉有魄力的领导人，使我们能有今天的政治稳定及经济起飞。

但随着世界局势及经济的恶化，以及我国面对领导层换代更新，接班领导人必须能够继续制定正确的政策，以保持政治与社会稳定，不犯或少犯错误。因为稍有不慎，走错路或走歪行偏，就会前功尽弃。

因此我们有必要建立一个更稳固的监督机制，并制定更多基本不能更改的政策，来防止这种事件发生，让下一代可以生活在幸福中。