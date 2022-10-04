交流站：更改Singpass绑定手机号码需用户同意

谨答复《联合早报·交流站》于9月20日刊登的林玲玲读者投函《Singpass绑定手机号码可随时更换？》：

我们向林女士保证，Singpass已采取严格的安全措施和机制来保护用户的户头。

要登录Singpass，用户需要密码和双重认证（second factor authentication），例如Singpass通过短信发出的一次性密码。但由于有些用户没有手机，他们可以指定一名自己信任的人来接收Singpass的一次性短信密码。

这项安排只能在Singpass人员在场的情况下进行，户头持有人和指定的个人须携带身份证明文件一起到Singpass柜台办理。柜台人员会核实用户的身份，确保两人都同意有关安排。

用户保留通过Singpass户头进行的交易的所有权和授权，包括有权更改所使用的手机号码。

当用户更改绑定手机号码时，作为额外的安全措施，我们会向Singpass户头的前一个绑定手机号码发送短信，通知他们有关号码已解绑。

就林女士的情况而言，她的父亲应是在Singpass人员在场的情况下，同意将绑定手机号码更换成林女士弟弟的手机号码。林女士收到的短信是为了提醒她，她的手机号码已与父亲的Singpass户头解绑。

我们对林女士的警觉性表示赞赏，并敦促所有Singpass用户在网上交易时保持警惕。用户可以在https://go.gov.sg/even-safer-singpass，了解如何保护Singpass户头。让我们共同努力，继续保持网络安全。

（政府科技局 全国数码身份认证计划署司长 陈君浩）