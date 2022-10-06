交流站：年长者环保意识有待加强

最近拜访了一位长辈，在闲聊时他透露现在已不光顾之前常去的咖啡店。他说，他的朋友的丈夫患上一种类似帕金森的疾病，无法端起杯喝水，他要求咖啡店员工提供吸管却被拒绝。他一气之下，就到杂货店买了一大包吸管给朋友，并嘱咐朋友把这包吸管带在身上，下次无论到哪里就有吸管用了。但是，咖啡店员工却过来说，不要在店里使用吸管，因为他不想引起其他顾客的误会，以为吸管是咖啡店提供的。

他在讲述时，非常气愤，指咖啡店是为了节省开支而停止提供吸管，并说环保是指物品能够多次使用，吸管只要分门别类再循环，也属环保。我听后，只好笑笑然后转换话题，他不太容易接受别人的观点，无须与他做任何的争辩。

在回家的路上，我不禁为员工感到无奈，他只是奉命行事，但也许可以灵活处理，如遇到类似情形可通融或以委婉的方式拒绝，不必搞到不愉快，影响咖啡店的声誉。

为何有些年长者会认为不提供吸管是为了减少开支？其实就如这位长辈所说的，一大包吸管也不贵，一根吸管也不过几分钱，如果商家须要节省成本，不提供吸管对他们的帮助应该不大。

我觉得一些老年人的环保意识真的还须提高，虽然环保运动已推行多年，从学前到大学，从社区到商业中心，各个角落不难发现提倡环保的海报或资讯，但有多少人真正了解环保的含义？有多少人真的为环保出了一份微薄之力？为什么提及环保，年长者就只想到不要浪费，物品尽量用了再用，而忽略了环保标志上的减少使用（Reduce）？政府已宣布超市从明年中开始实行塑料袋收费制，鼓励减少使用，到时这会引起风波吗？年长者真的已经做好准备一起来环保了吗？