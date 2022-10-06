交流站：华文须终身学习

谨答复《联合早报·交流站》于9月17日刊登的陈文坪读者投函《母语政策低标杆 华文精英难上难》：

我们感谢陈先生关于学习华文的反馈。

教育部的华文课程帮助学生将华文作为活的语言来欣赏，并鼓励他们尽可能学习到更高水平，更长时间。课程利用真实生活背景和贴近现实的材料，让学生学习华文并成为熟练的使用者。

教育部意识到，我们须要通过差异化的课程，来支持有不同学习需求的学生，以鼓励他们继续学习华文。

有兴趣和有能力进一步学习华文的学生，可以通过高级华文课程或华文文学科目，学习更高水平的华文。他们也可以参加一些特别计划，例如在指定中学提供的华文语文特选课程以及双文化课程。

创造一个鼓励学生学习和使用华文的宏观环境很重要——家庭和社区环境同样重要。因此，教育部与家长和社区伙伴携手合作，营造一个促进积极使用华文的环境。例如，推广华文学习委员会与社区伙伴一起举办各种活动，促使学生在课堂以外学习和使用华文。这些活动包括“我来报新闻”挑战赛和全国中学编采比赛。

语文学习是终身的。我们的目标是帮助学生打下良好的华文基础，让他们在离开学校后，终身可以利用这个基础，进一步发展、学习和使用华文。

（教育部 课程规划与发展司（母语处）司长 王梅凤）