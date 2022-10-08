交流站：回忆新加坡养猪业

姚其骝

10月2日的《早报星期天·人物面对面》专访胡姬山庄潘惠义务农的故事，这让我想起上世纪80年代被派往日本考察养猪业的往事。当时，养猪业非常兴旺，猪场多数是在榜鹅和实里达一带。因为新加坡土地有限，不能提供足够的空间给猪只活动，只能以密集方式饲养。猪只粪便也是一个大问题，处理不好会污染环境。

为了妥善解决养猪业带来的问题，国家发展部派我和原产局（编按：已解散的农粮兽医局前身）两位官员去日本考察。其中一位就是前部长李文献医生，他是一名兽医。我们一共参观了六七个养猪场，从最传统到最先进的。他们能将猪只训练到在指定的地方大小便。母猪产前都被安置在一个固定产区，产后要与小猪隔离，以免母猪压伤小猪。母猪喂奶时躺在一个笼子里，小猪将头伸进笼里吸奶。

最有趣的就是公猪每天要和母猪交配。打种的公猪通常来自美国、德国，或中国等地。当公猪被带着走过母猪栏时，母猪会表现得很兴奋，跳上跳下，可能是希望和公猪交配。可惜决定权完全掌握在饲养员的手中，是有点残忍和不公平。

我们考察回国不久，政府就宣布关闭在本岛的所有养猪场。场主如果想继续养猪，就只有搬去印尼开辟新的养猪场。听说这是副总理吴庆瑞的提议，我认为这个决策是对的。就新加坡的客观环境而言，国小土地少，不适合在人口如此稠密的地方发展养猪业。一旦发生猪瘟，虽然不会感染人，但要收拾不容易。目前，新加坡的猪肉是从巴西、印尼、澳大利亚等20多个国家进口。