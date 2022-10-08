《交流站》每周六选刊过去一周网民在《联合早报》面簿页面及早报Kopitiam面簿页面的谈资，让报纸读者也掌握网上民声。

俄外长：须对乌展开特别军事行动

意思就是A打B然后说自己自卫。现在B反击，打了A一拳。然后A就说：“你看看，B打我，我自卫有理。”【Joe Chan】

恶国暴君以毫无根据的借口来攻打和入侵别国的领土，造成家破人亡，死伤惨重，真的让人感到气愤和反感。【Wong KC】

女佣明年1月起须休息至少一天

我的女佣都不要休息日，她说出门要花钱，宁愿和我们全家过家庭日，真的是伤脑筋啊！【SG Yan】

我的女佣说，—个月要两天休息，不能扣钱，不然不做，怎么办！算了就给她两天。【Poh Mei Ling】

只希望她们真的好好利用休息日去休息，而不是把自己搞到更累，然后隔天起不来或生病，更希望不是拿休息日去兼职赚外快！希望人力部多加注意与取缔这些非法兼职活动，而不是一味地保护她们，却一直把她们犯的过错归咎于雇主。【Kim Lin】

最苦的是那些需要照顾体弱多病年长者，还有年幼的小孩的家庭，在女佣休假时，要费心思安排人手，确实头痛。【Chu Pee Lee】

美国应变得对中国“不可或缺”

不敢再提2025。甚至XX梦也成了庄生梦蝶。经济差到极点、外企大撤、资金外流、年轻人大学毕业等于失业，完全失去了动力。如今“断芯”更是雪上加霜。可别忘了全球70%的芯片是哪里来的。一开战，等于自己割脉。【Lele Si】

美国的亚洲盟友都不愿和中国发生冲突。欧洲的盟友又没有着力点。美国单独和中国干起来又没有胜算，最终还是不得不接受现实，乖乖享受中国崛起带来的好处。【杨开心】

中国不等于中共。美国针对的是中共臣民。世界不可能依赖单一国家。本来就是一个分工很细的角色扮演。【John Su】

表面上中美在对抗，战略上中美正在融合。【Joey Xu】

调查：新加坡公路安全与品质排名全球第一

其实新加坡排名高，也只是因为地方不大，地质还可以，也没地震。一般也是城市规划做得比较好。很多国家，首都也做得好，不过其他地方就没眼看。【Kung Tony】

举办F1也是直接封路，无须先修補道路！【Tiak Leong Chng】

公路第一，车价肯定也是全球第一，不过有这样的名誉也是值得！【Jennifer Ling】

交流站：马国遇“黑警”破财记

我们也遇到过，千万不要跟着他到别的地方. 直接请他开罚单就好。因为我们坚持开罚单，那个交警也就悻悻然让我们离开，再找下一个目标比较快。【Jenny Minoz Em】

其实有证据的话不必怕他，直接叫他开罚单。这种情况下，他多数会说算了没事，放过你们然后跑掉的。【Chih Chau Chng】