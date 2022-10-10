交流站：NETS不应没收自动通行卡余额

为了有效控制入境我国的外国注册车辆，所有外国车辆都必须持有陆路交通管理局的车辆入境准证（VEP）电邮批准和自动通行卡（Autopass），后者有缴付过关费、车辆入境准证费、停车费和公路电子收费等用途，功能犹如现金卡。

过去，外国车辆入境时，可以在兀兰或大士关卡的陆交局柜台申请购买自动通行卡。自动通行卡会记录申请者的车辆资料，不能转让给别的车辆使用。

这些年售出的自动通行卡有百多万张，在充值后还未用完的款额相信也不少。虽然自动通行卡是由陆交局推出，但卡的充值是由星网电子付款公司（NETS）管理。

与现金卡一样，自动通行卡也有效使用期限，不同年代出售的卡，有些会注明有效年月份，有些则没有，要直到通关时，才从关卡的阅卡器知道是否有效。它可以在银行自动提款机或便利店充值或退款。使用者如在出境时，发现卡已失效，可以在关卡的陆交局柜台购买并转移卡内剩余款额到新卡。

由于冠病疫情的关系，新马关卡关闭近两年，外国车辆无法进入新加坡，许多人也就没有注意到自动通行卡是否已过期限。

今年4月，新马两国政府同意重开边境，不过陆交局同时宣布，所有过去出售的自动通行卡作废，使用者必须上网重新申请，批准后，购买新的自动通行卡。作废的卡内剩余款额可以申请退款。

我之后代两名朋友申请退款，并按照陆交局的条例，用挂号信件将退款表格和卡一起寄到陆交局。然而，却收到NETS的回函，它引用卡失效超过两年的条例，不给予退款。

NETS固然可以引用条例来拒绝退款给使用者，但是它应更具同理心，灵活处理。许多使用者即使知道自动通行卡有两年的使用期限，但因疫情的关系，他们无法入境新加坡，也就无法要求退款，NETS不应没收这些钱。

希望监管当局进行调查，了解NETS通过这样的运作，究竟没收了多少款项。也希望陆交局关注并介入，公平对待使用者。