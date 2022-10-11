交流站：政府部门作业方式令人失望

大约10年前，老母聘请女佣照顾不能自理的残障大哥。她于8月离世后，为了让女佣继续照顾大哥，惟有以他的名义，上网申请转换雇主。

8月中，收到人力部批准申请的电邮通知后，办好所有手续，包括重新申请女佣优惠税。虽然护联中心（简称AIC）的社工在我就此询问时告知，不必重新申请，因为大哥的名字早已在系统里，但人力部职员还是建议我重新申请，万一AIC因我们为女佣换了雇主而被取消优惠，就得先付300元，而非60元的女佣优惠税。

果然不幸被该职员言中。虽然在申请转换女佣雇主的同时也申请女佣优惠税，但AIC却迟迟不批，说需要更多时间详细核查评估。让我百思不解的是，大哥早在10年前已被医生证明为永久残障，生活不能自理，而所聘用的是同一个女佣，照顾的也是同一个病人，为何还需一两个月的时间去核查一个状况没变的旧个案呢？AIC的理由是申请者只有64岁，不符合明文规定的67岁或以上。当问及为何有年龄限制时，对方答不上来。AIC网站也没有清楚列明原因。难道67岁以下的申请人，若家中有残障者需女佣照顾，就不能享有女佣优惠税了吗？

与AIC经过几番理论后，对方终于妥协。但10月初收到短信，人力部要我们支付122.49元的女佣税。拨电查询，人力部说因迟迟未接获AIC的批准通知，以致前9天的女佣税以每月300元的税额为准来计算。AIC批准延误，却让我们来买单。这说得过去吗？

此外，我也被告知在9月申请的财路付款，得等到11月中才会生效，所以目前我得通过网银或PayNow付税。支票、信用卡、AXS终端机或亲临人力部以现金付款一概不受理。若延误付税，就会被罚款。

我因为读到太多钓鱼诈骗案，以及银行网站被黑客入侵盗取资料的新闻，对网银毫无信心，所以没申请网银，当然更无PayNow。若等到财路生效，我肯定会被罚。到时人力部就可以轻易地从我的银行户头扣除罚金。

政府部门为何要为难不用网银的国人？完全不给不谙或对网银没有信心的国人其他的选择。如果网银安全又便捷，银行门外就不会天天人龙不断了。

新加坡正步入老龄化社会，在老人逐年不断增加的情况下，保有一些传统的付款方式是比较人性化的做法。何况道高一尺魔高一丈，网络袭击可能随时发生；网络故障或电流中断，甚至大停电也可能发生。因此，我认为保留其他一些可靠的传统付款方式还是必要的，毕竟有备无患。