交流站：人人都应做慈善

偶然看到这么一句话：“慈善没有旁观者，你我都是践行人”，当时正想着为新加坡铁厂商公会的一项慈善义举写一小段文字，以记录董事会关怀弱势群体的活动，并且收进公会即将付印的特刊《与时俱进40年》里，顿时感觉有如醍醐灌顶，仿佛屋檐投进一簇温暖的阳光。

人性本善，以心换心，慈悲为怀，为善最乐，不论是随意帮了别人一把，或者解囊相助，所谓“赠人玫瑰，手有余香”，事无分大小，能做就做，生活将更加充实。

公会一册特刊《卅五载风云路》里记载，创会以来时常有乐善好施的活动，从为老人义剪至乐捐善款给一些有需要的社群组织，历届董事和会员，响应义举，不落人后。

2019年10月12日，董事会组团访问了李亚妹安老院百余位老人，送去筹款7300元所购买的食物和日用品，还给每个院友送红包，然后一起唱卡拉OK和玩游戏，共同度过一个热闹的上午。有一段小插曲，就是当看到安老院大门的状况时，会长陈庆生毅然自掏腰包，请人做了一个崭新的铁门。

由于时值金秋九九重阳，是中华文化尊老敬长的传统节日，重视这个节日，加以传承与推广，可以说是很有意义的事。

恼人的疫情趋缓，人们的互动开始增加，经济活动逐渐恢复景气，公会停办大型庆典等各种活动已有三年，会员、商家及供应商纷纷常有询问。借着庆祝成立41周年前夕，决定在10月11日星期二晚上，在燕阁酒楼设宴招待200多位年长者和弱势群体，以申传承九九重阳敬老节的微意。

据小组委员会召集人薛兴说，出席的年长者和弱势群体有专车接送，他们各获赠礼包一个。莅临主持仪式的主宾，公会荣誉顾问蓝彬明医生与董事会成员逐席派送红包，慰问长者及弱势群体。

这肯定不是董事会最后一次关爱需要帮助的群体的活动，相信将来会接着组织类似义举。如果知道相关的信息，你一定不想，也不会是个旁观者吧；未来不论哪一个社团将善心付诸践行的日子里，期盼你会欣然同行。